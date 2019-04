I helgen var det landsmøte i KrF. Der var debatten om utfasing av oljenæringen, gjennom ikke å gjennomføre flere konsesjonsrunder, en av sakene som ble løftet.

Et overveldende flertall stemte nei til forslaget, og forslaget om å avskaffe leterefusjonsordningen ble også nedstemt. Det skuffer meg dypt, og KrF er i ferd med å svikte på et saksområde som burde vært vår førsteprioritet.

Selv om landsmøtet vedtok gode enkeltpunkter på klimafeltet, sviktet vi likevel en av våre tre grunnverdier: forvalteransvaret.

Jeg mener at vår kristendemokratiske ideologi forplikter oss til å være offensive og kompromissløse i klimasaken. Og vi vet at dersom vi skal klare å stoppe klimaendringene, må en betydelig del av norsk olje bli liggende.

Tar oss ikke på alvor

Når landsmøtet ikke støttet forslaget om ikke å gjennomføre flere konsesjonsrunder, viser landsmøtet i praksis at de ikke tar klimakrisen på alvor. De sviktet på den saken man var enige om at skulle være en hovedprioritet i regjeringsforhandlingene.

Dette sviket er størst overfor alle unge. Både fordi vedtaket bidrar til å ødelegge jordkloden for kommende generasjoner, men også fordi vi ikke tar klimaengasjementet blant de unge på alvor.

På alle nivåer i partiorganisasjonen har det vært fullt av lovord om klimastreikerne. Blant annet skrev KrF på sin Facebook-side: «Vi heier på dere, og fremtiden ser lysere ut siden DERE skal ta oss videre.»

Men det hjelper ikke med lovord når den praktiske politikken er så defensiv.

Provoserende

Det er lite som provoserer meg like mye som når eldre politikere sier at «det er flott at unge engasjerer seg», men samtidig ikke tar dem på alvor og ikke viser dem tillit.

Nå hadde landsmøtet en mulighet til å bevise at vi tar klimakrisen og de unges engasjement på alvor. Den muligheten kastet vi bort, og vi har sviktet og skuffet Gretha Thunberg og klimastreikerne.

Under debatten ble det sagt at vi ikke kunne vedta dette nå, siden vi ikke vet konsekvensene vedtaket vil få for velferdsstaten.

Denne påstanden faller på sin egen urimelighet, for er det noe vi vet konsekvensene av, så er det å åpne opp for mer oljeutvinning!

Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan ta opp dersom vi skal klare 1,5-gradersmålet. Konsekvensen av landsmøtets feighet er at vi er enda nærmere en varmere verden. Konsekvenser som er så store at vi ikke aner rekkevidden av dem, og som på sikt kan ødelegge nettopp velferdsstaten.

Vi var feige

Nå hadde vi en unik mulighet til å vise radikal nestekjærlighet.

Nå hadde vi en unik mulighet til å bevise at vi tar de unges bekymringer og engasjement på alvor.

Nå hadde vi en unik mulighet til å være tro mot forvalteransvaret.

Nå hadde vi en unik mulighet til å vise respekt for partiets stolte klimahistorie.

Nå hadde vi en unik mulighet til å ta et skritt på veien mot igjen å bli Norges beste klima- og miljøparti, noe jeg mener vi skal ha en ambisjon om.

Men landsmøtet turte ikke og var for feige. KrF skal være et ansvarlig parti, men det å fortsette å satse på oljenæringen i så stor grad er uansvarlig.

Jeg er dypt skuffet over KrFs landsmøte som stemte ned forslagene, og jeg håper partiet snur på landsmøtet om to år.

