Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (16) fra Tønsberg.

Dagen var kommet til vi skulle reise til New York og spille VM-finalen i Fortnite. Vi reiste litt under en uke før finaledagen, for å tilpasse oss tidsforskjellen. Det var stort å komme til utøverhotellet og møte alle vennene mine. Mange av dem hadde jeg bare snakket med online tidligere.

Selve finaledagen var helt spesiell. Da vi satt på utøverbussen til Arthur Ashe Stadium, var det stille i bussen, og alle var konsentrerte. Arenaen var kjempestor, og jeg kjente at jeg begynte å bli litt nervøs.

Det var en voldsom stemning da vi gikk inn på arenaen og inn på plassene der vi skulle spille. Rett før vi skulle gå inn, snakket vi om at vi bare skulle nyte øyeblikket og ha det gøy.

Spilte litt mye

Vårt drømmemål var topp 10. Det var de tre siste rundene som var avgjørende, og etter at alle rundene var spilt, gikk det noen minutter før resultatene var klare.

Det var stor jubel da speakerne ropte: «First Fortnite World Champion – Aqua and Nyhrox», altså oss. Det var en fantastisk opplevelse å få på seg verdensmester-jakken, gå ut på scenen og heve VM-trofeet foran 30.000 jublende mennesker.

Jeg skjønte egentlig ikke helt hva som hadde skjedd. Det var bare en stor opplevelse og det beste som har skjedd så langt i livet mitt. Spesielt var det også at jeg hadde store deler av familien min blant publikum.

Jeg har alltid spilt Fortnite fordi jeg synes det er gøy, og jeg har vært motivert til å konkurrere og bli best mulig. Etter hvert som jeg ble bedre og fikk gode resultater, ble jeg enda mer motivert og begynte å trene mer målbevisst. Jeg forsto også at søvn, kosthold og trening er viktig i tillegg til selve spillingen.

Det har vært motstand underveis i form av at foreldrene mine syntes jeg spilte litt for mye. Men vi begynte å snakke sammen om det, og de satte seg mer inn i spillet. Nå har vi en god plan på spillingen og hverdagen ellers.

Til dere som spiller

Å vinne VM har ikke forandret meg som person. Jeg ønsker fortsatt å være en vanlig gutt som liker på være med venner. Men jeg ønsker å bli en enda bedre spiller slik at jeg også kan bli verdensmester i solo i fremtiden.

Hverdagen min har endret seg ved at jeg har vært med på mange intervjuer og TV-show, og mange ønsker å få autografen min. Det er hyggelig, og jeg setter pris på at E-sport blir anerkjent, og at mange har fått øynene opp for at dette er noe mange unge synes er gøy.

Man lærer mye av å spille. Man møter folk fra hele verden, og man blir god i språk, kommunikasjon og mange andre ferdigheter.

Finn balansen

Selv om hverdagen har endret seg, har jeg vært opptatt av å holde kontakt med venner og skole. Det har vært et bevisst valg for å kunne være meg selv og være i et miljø som kjenner meg. I tillegg har jeg et godt støtteapparat rundt meg som hjelper til med å håndtere alle henvendelser, slik at jeg kan fortsette å prestere i turneringer.

Til alle dere som spiller: Spill og ha det gøy, men ikke spill for mye. Lag deg en liten plan og gode rutiner. Du må spille mye, men ikke for mye. Det er viktig å gjøre andre ting som å være med venner og koble av. Spiller du hele tiden, vil du gå lei, og du klarer ikke å bli bedre.

Å trene på teknikker i treningsarenaer sammen med andre eller alene er viktig. Men det aller viktigste jeg har lært, er at man må ha gode støttespillere rundt seg og være flink til å koble av med gode venner.

