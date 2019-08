Det er kanskje litt radikalt å si dette, men jeg synes det virker som om en stor kommunikasjonsfeil er grunnen til at vi fikk skolestreiken.

De norske barna og ungdommene som skolestreiker, meg selv inkludert, har satt veldig konkrete krav til regjeringen, som går ut på pengestøtte, utslippskutt og stans av tillatelser til oljeleting.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men vi er jo ikke klimaforskere. Vi kan umulig vite at disse kravene er nøyaktig det som trengs for å redde verden.

Nei, vi er ikke klimaforskere. Men det er ikke dere politikere heller, og det er én liten ting jeg lurer på: Den politiske debatten om hva vi skal gjøre for å forhindre global oppvarming og klimaendringer, foregår for tiden i stor grad mellom politikere og skolebarn.

Dere politikere er kanskje utdannet innenfor jus eller økonomi, mens vi fortsatt pugger gloser og algebra. Generelt sett har ingen av oss peiling på klima. Så, for å spørre rett ut: Hvor er alle ekspertene? Hva har de å si? Burde ikke de kunne gi et litt mer relevant perspektiv på temaet?

Ignorerer dere oss?

Vi som streiker, er sinte. Fordi vi ikke får noen respons. Når dere politikere stiller dere passive til ropene fra tusenvis av mennesker, uten å fortelle oss konkret og tydelig hva dere tenker om utsagnene, håpene og redslene våre, virker det som om dere ignorerer oss.

Siden dere ikke har sagt tydelig nok hva som skal gjøres, trekker vi automatisk den konklusjonen at dere ikke har tenkt å gjøre noe.

Det virker som dere har tenkt til å la verden forfalle.

Så det vi ønsker av dere, er et tydelig svar. En plan for hvordan vi skal sikre at vi, våre barn, våre barnebarn og alle som kommer etter oss, skal kunne leve og ha det bra. Vi vil ha en garanti for at vi skal slippe å sitte på pleiehjem og se at jorden sakte, men sikkert går under.

Tom Hansen / NTB scanpix

Fortell oss hvordan

Så i stedet for å si at vi er flinke som er unge og engasjerte, i stedet for å gi oss lange prekener om hvor gode Norge er på elbiler eller si at vi ikke har noe å si i saken hvis vi har vært på Sydenferie de siste par årene, gi oss et svar.

De konkrete kravene fra streiken er bare vår foreslåtte metode for å stanse klimaendringene. Hvis dere finner en snarvei, en annen, bedre måte å få til dette på, er vi mer enn fornøyde.

Hvordan vi kommer oss dit, betyr ikke så mye, bare vi ender der vi vil være.

Så når alt kommer til alt, har vi akkurat samme mål – vi er enige om at vi ikke skal la verden ødelegges. Det er utenkelig. Så kjære politikere, fortell oss på en tydelig måte hvordan dere skal oppnå det, og gjør det. Da er vi fornøyde. Og på forhånd, tusen takk.

