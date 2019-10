Når statsbudsjettet fremlegges, vekkes det politiske Norge til liv. Det kan sammenlignes med en festdag, nesten som det politiske Melodi Grand Prix. Det er knyttet mange ønsker og forhåpninger til et budsjett. Blir det et grønnere preg på budsjettet eller blir det gråere?

Helena Hertzberg Bugge fra Grønn Ungdom hadde ikke store forventninger til statsbudsjettet, men hun ble likevel skuffet, skriver hun på Si ;D.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mange tusen norske barn og ungdom har det siste året streiket i skoletiden for klima. Jeg mener at vi har fått igjen for alle streikene og engasjementet vårt i dette statsbudsjettet.

Regjeringen setter av 1,8 milliarder til fornybarsatsing. Regjeringen gir 1,2 milliarder mer til kollektivtransporten. Samtidig øker CO₂-avgiften med fem prosent fordi det ikke skal lønne seg å ødelegge kloden vår. Fordelene ved å eie en elbil opprettholdes, og det blir billigere og dermed enklere å ta grønnere og mer miljøvennlige valg.

Privat

Å redde jorden er vår tids største utfordring og noe vi alle har et ansvar for å løse i et fellesskap, noe statsbudsjettet legger til rette for. Skal vi komme oss ut av klimakrisen, må både politikken, industrien og vi privatpersoner være mer villige til å omstille oss.

I dette stadsbudsjettet er det blitt dyrt med utslipp, miljøvennlig adferd belønnes og vi søker etter grønne energiformer.

Vil du lese mer fra våre Si ;D-skribenter?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.