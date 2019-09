En av mine medelever skriver i Aftenposten at hun er glad for å ha blitt utsatt for manipulering i regi av NRKs program med det litt misvisende navnet Folkeopplysningen.

Det må hun gjerne være, men hun snakker ikke på vegne av alle elever ved Lillestrøm vgs. Noen føler seg dumme og flaue og synes dette er leit, andre er sinte – og jeg er en av dem.

Skammelig lite respekt for ungdom

«Vi har ikke noe garanti for at ingen synes det var litt rart, litt skummelt eller litt spennende.»

Dette sa programleder Andreas Wahl i et intervju etter at det kom ut at Folkeopplysningen har manipulert elever på Lillestrøm vgs.

Privat

Begrunnelsen for manipulasjonen deres var at det skulle være en del av «demokratiopplæringen», som Wahl sier.

Som elev på Lillestrøm syntes jeg det var skammelig første gang jeg hørte dette i aulaen, og jeg synes fortsatt det er skammelig at NRK har så lite respekt for oss ungdom. Dette handler ikke om demokratiopplæring, det handler om et underholdningsprogram som ønsker høye seertall.

Brått er skolevalget uviktig

NRK sa at de ikke kunne gjøre dette i det ordentlige valget, derfor valgte de å gjøre det i skolevalget isteden. I tillegg forsøkte Folkeopplysningen å få hjelp fra Steve Bannon, mannen som var med på å manipulere det amerikanske valget.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er respektløst overfor ungdom som gruppe, men det er særlig respektløst overfor allerede politisk aktiv ungdom som har brukt de siste månedene på å planlegge skolevalgkampen. Ungdom som har ofret fritid, skoletimer, nattesøvn, tårer og svette for å delta i noe som ellers omtales som en imponerende del av vårt demokrati.

Brått er det uviktig, noe man kan leke med uten konsekvenser. De kan gjerne kalle det de har gjort, demokratiopplæring, men i stedet har de sabotert den viktigste demokratiopplæringen vi allerede hadde.

Som eksperiment er det bare tull

I tillegg til at de kaller manipulasjonen «demokratiopplæring», kaller de det også et «eksperiment». Men som et eksperiment er dette bare tull.

Det er nemlig ingen måte å måle hvorvidt det hadde noen effekt. De har ingen måte å kontrollere alle variablene som kan ha hatt effekt på hva elevene stemte ved valget.

Les også: Kritikken mot Folkeopplysningen er endimensjonal, svulstig og selvhevdende

Som eksperiment kan de ikke bruke et eneste tall, siden de ikke har isolert en eneste faktor. Kanskje de burde brukt tiden de har vært på Lillestrøm vgs. til å lære noe?

Nå er vi tydeligvis ikke like viktig lenger

NRK har vist null respekt for ungdom. Våre meninger er tydeligvis så lite verdt at de kan manipuleres uten hensyn.

De bortforklarer sine handlinger med å si at manipuleringen har hatt liten effekt på det ordinære valget, siden svært få av de med stemmerett kan ha blitt påvirket. Dette gjelder en tredjedel av skolens elever, samt et ukjent antall av vårens russekull som gikk på skolen da dette ble igangsatt.

Alle andre dager i året blir vi ungdom fortalt at vår stemme teller.

Vi må for all del bli politisk interessert og stemme ved valg. Men nå er tydeligvis ikke hver stemme like viktig lenger.

Mener NRK at det ikke er vits for oss ungdom å stemme – siden en stemme tross alt er så lite verdt at den ikke teller?

Er dette demokratiopplæring? I så fall er det den dårligste skoletimen jeg har opplevd på Lillestrøm vgs.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.