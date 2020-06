Mens verden nå ser til USA og protestene som foregår der, er det veldig lett å tenke at «dette ville aldri skjedd i lille Norge, vi er bedre enn det.» Men er vi egentlig det?

Vi må ikke glemme at Norges historie også inkluderer rasisme. Vi lærer naturligvis om noen sider av det på skolen. De fleste har hørt om jødeparagrafen i grunnloven, om fornorskingspolitikken, og om hvordan samene ble behandlet.

Skjult rasisme

Men hva med det vi ikke lærer nok om? Slik som den dansk-norske slavehandelen? Skal vi virkelig sitte her og late som vi er så mye bedre enn USA? Det var tross alt våre skip som fraktet slavene.

«Men i dagens Norge finner vi ikke rasisme», tenker du kanskje. Da tar du feil. Rasisme har tatt en mer skjult form. Er du for eksempel arbeidssøker i Norge, er det betydelig lavere sjanse for at du blir kalt inn til intervju om navnet ditt ikke «høres norsk ut». Jenter opplever å få dratt av hijaben og får høre utsagn som «du lever i et likestilt land nå». Og hvite nordmenn slenger ut n-ordet.

Dette er rasisme, enten du ønsker å innse det eller ikke. Jo før vi alle innser at vi ikke kan la andre, spesielt hvite, nordmenn holde på på denne måten, jo fortere kan vi få fjernet det fra vårt samfunn.

Drukner i «hvit krenkelse»

Det er ignorant å si at rasisme ikke eksisterer. Det sier noe om hvor privilegert du er, men det betyr ikke at man ikke kan gjøre noe med det. Vi kan bruke privilegiet vårt på en positiv måte. Vi kan si ifra når vi ser urett bli begått og lese oss opp på hvordan vi kan støtte minoriteter i landet vårt.

Det er blitt bevist så altfor mange ganger at minoriteters stemmer drukner i «hvit krenkelse». Vi har derfor et ansvar for å løfte opp disse stemmene slik at de faktisk kan bli hørt. Vi har også et ansvar for å endre våre egne holdninger og holde andre ansvarlige for ting som blir sagt. Vi må være antirasistiske, og vi må tørre å si noe når vi ser noe.

Og før du skriver et sint innlegg på Facebook om dette eller slenger fra deg en stygg kommentar: Stopp litt, og tenk over hvorfor du føler deg så truffet.

