Hvorfor ikke gi familiene full valgfrihet, KrF?

KrF er partiet som alltid har stått på familienes side i møte med en stat som ikke alltid har vist like stor forståelse for at familier er forskjellige og har ulike ønsker og behov.

Hvorfor tviholder vi da på en fedrekvote som åpenbart legger sterke føringer på hvordan familiene skal innrette seg barnets første leveår?

I rettferdighetens navn skal det sies at KrFs alternative modell utvilsomt er bedre enn dagens rigide tredeling, og det er absolutt på sin plass å nevne at vi var eneste parti på Stortinget som stemte mot ordningen som ble innført av regjeringen i fjor sommer.

Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem ungdomspolitikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Jonas Andersen Sayed (21) er leder for Rogaland KrFU. Dette er hans første bidrag til spalten.

Provoserende

Likevel innebærer KrFs foretrukne modell, som ble vedtatt med et overveldende flertall på landsmøtet i april, at det fortsatt skal være en fedrekvote på ti uker. Full valgfrihet skal altså familiene ikke ha, ifølge KrF.

For meg er det rett frem provoserende når noen politikere mener de vet bedre hvilke valg familiene bør ta, enn familiene selv.

Vi bør ikke presse system og avgjørelser ned over ørene på folk, og dagens tredeling er et godt eksempel på hvor ille det kan gå når politikere sitter og tar avgjørelser uten å faktisk lytte til dem de ønsker å styre over.

Brikker i politisk spill

Misforstå meg rett: Jeg ønsker at pappaer skal være hjemme i permisjon, gjerne lenge også. Men hvis noen familier tar et annet valg, hvilken rett har vi som politikere til da å si at deres valg for deres familie og barn er feil? Det må vi rett og slett bare leve med.

Politikere bør ikke bruke små barn som brikker i et politisk spill for å oppnå likestilling i arbeidslivet, og det hjelper heller ikke at dagens tredeling kan sies å være en direkte likestillingsfelle.

Den gjør at familier presses til å ta mer ulønnet permisjon, eksempelvis for å kunne opprettholde ammingen, og det gjør at kvinner får en svakere tilknytning til arbeidslivet samt mister rett til sykepenger og pensjonspoeng.

Slagord som forplikter

Et av de mest grunnleggende prinsippene for all politikk i KrF er nærhetsprinsippet: at alle avgjørelser skal tas nærmest mulig dem som blir berørt. For meg er det vanskelig å forstå at dette ikke skal gjelde i spørsmålet om fordeling av foreldrepermisjonen.

I første omgang bør all energi gå til å fjerne dagens rigide tredeling. Deretter bør vi brette opp ermene og jobbe for full valgfrihet.

KrF er partiet som gang på gang har gått til valg på slagordet «valgfrihet og tillit til familiene». Det forplikter, spør du meg.

