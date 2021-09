Verden blir ikke et fett sted om vi ikke blir hørt

Hedda Oven Halvorsen (19) Leder for Operasjon Dagsverk

Mange av oss unge føler at vi ble født på et nachspiel som har spunnet ut av kontroll, skriver Hedda Oven Halvorsen.

Noen kaller oss dessertgenerasjonen. Andre oppvaskgenerasjonen. Begge deler er kanskje litt sant.

Det har nettopp vært stortingsvalg, og nå for tiden formes det en ny regjering. De neste fire årene skal det tas massevis av viktige avgjørelser som vil ha konsekvenser for oss ungdom.

Mange av dagens ungdommer vokser opp med en følelse av at verden går til helvete. Den er full av urettferdighet, og mange voksne oppfører seg som at det ikke er så viktig at jorden skal være levelig for oss.

Dessert og oppvask

Noen kaller oss dessertgenerasjonen. Andre kaller oss oppvaskgenerasjonen. Begge deler er kanskje litt sant. Vi bygde ikke landet, og vi nyter godt av godene vi ble født med. Det er vi veldige takknemlige for.

Samtidig føler mange av oss at vi ble født på et nachspiel som har spunnet ut av kontroll, og dét er vi ikke like takknemlige for.

Jeg kjenner mange som føler seg engstelige for fremtiden, og mange som føler seg maktesløse i en stor verden, uten mulighet til å påvirke. Er man under 18 år gammel, har man jo ikke stemmerett.

Derfor må politikerne ta seg tid til å høre på oss.

Det er vi som skal overta kloden i morgen, og derfor er våre perspektiver viktige i dag. Det er mye snakk om bærekraftig utvikling. Skolene snakker om det. FN snakker om det. Men de burde ta en prat med oss. For ingen forstår viktigheten av det bedre enn oss.

Vi har også lyst til å prøve og skape oss et godt liv. Akkurat som foreldrene våre ønsket for seg da de var unge.

Snakk med oss!

Det er opp til oss å skape en verden hvor alle har en rettferdig sjanse. Det virker kanskje stort for mange. Lille meg i denne store verden, hvordan skal jeg noensinne kunne gjøre en forskjell?

Selv opplevde jeg at uansett hvor høyt jeg ropte, betød ikke stemmen min noe før jeg fylte 18. Og når man ikke blir sett og hørt, er det lett å føle seg liten og verdiløs.

Men alle urettferdige systemer på jorden er blitt skapt av mennesker, derfor må de også endres av mennesker! Og selv om det er lett å føle at man roper inn i ingenting, er det viktig at vi ikke blir tause. At ikke vi gir opp, og at vi ikke slutter å dele våre tanker.

Husk at alle store bevegelser starter i det små.

Vi ungdom bryr oss om mye forskjellig. Vi har ulike meninger, ulike verdier og ulike tanker om hvordan den verden vi lever i burde se ut. Vi håper at politikerne tar seg tid til å snakke med oss om fremtiden, fordi vi må bli sett!

