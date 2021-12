Folk i landet fryser. Det er på tide at regjeringen viser dem varme.

Martin Strømme (19) Leder, Bærum Unge Høyre

Nå nettopp

Nå må regjeringen vise at de ta ansvaret for «vanlige folks» strømregninger, skriver Martin Strømme (19),

Det holder ikke med løfter om tiltak.

Strømprisene i Norge er astronomisk høye. Hvem som har ansvaret, kan man diskutere til neste år. Regjeringen MÅ komme med tiltak lenge før det, ikke bare løfter om tiltak.

Jeg får rett og slett vondt i magen av de historiene som er blitt publisert i ulike medier.

Vi har lest om Gro på 64 år som står opp halv fire på natten for å koke kaffe. Eller Jørgun på 81 år som lar være å dusje.

For ikke å nevne Laila på 79 år som har panelovnen på halv varme i håp om å holde temperaturen på et levelig nivå.

Dette er mennesker som hele livet har bidratt i samfunnet vårt. De burde bli tatt vare på av velferdsstaten vår. Men de er blitt stuet bort i et hjørne og glemt.

Dette skal ikke skje i et av verdens beste land.

Studenter sliter

I den andre enden av aldersskalaen har vi studenter som allerede har ekstremt trang økonomi.

Studiestøtten er ikke akkurat så mye å skryte av. Hvis du legger på en firedobling av normale strømpriser, må man ikke være rakettforsker for å skjønne at de nødvendige pengene ikke bare magisk dukker opp på kontoen.

Jeg vedder på at det finnes mange studenter som faktisk sitter i mørket med boblejakke på for å spare strøm. Det er en tanke som virket helt fjern for noen måneder siden

Må skje fort

61 prosent av strømregningen er penger som går rett til staten eller statseide selskaper. Momsen ligger pr. i dag på 25 prosent. Hvis man kutter momsen, vil det være penger som forsvinner bort fra strømregningen og ender opp tilbake i lommen på folk.

Eventuelt kan man lage en ordning hvor alle får en sum utbetalt av staten. Dette har Sirdal kommune gjort, hvor summen ligger på 3000 kroner.

Det er tragikomisk at en kommune må betale av egen lomme fordi regjeringen ikke svarer på hvordan man skal hjelpe folk å holde varmen i eget hus.

Strømregningen venter ikke på at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans regjering skal utrede flere tiltak. Strømregningen kommer på samme dato hver måned.

Opposisjonspartier har kommet med reelle forslag til å hjelpe «vanlige folk». Nå må regjeringen vise at de ta ansvaret for «vanlige folks» strømregninger.

