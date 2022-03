Ikke svartmal «hvite menn som pusher 50»

Arina Aamir (16) Styremedlem, Oslo Høyres Kvinneforum

Etter min mening bør det ikke ha noe å si om du er en hvit mann eller en brun dame. Det er dine kvalifikasjoner som skal telle, skriver Arina Aamir (16).

En stilling man er kvotert inn til, er en stilling som ikke er fortjent.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Verden styres av noen hvite menn som pusher 50,» synger Karpe i en av låtene sine.

En av de største utfordringene våre når det kommer til likestilling i Norge, er likestilling i arbeidslivet – og da spesielt at lederrollene er mannsdominerte.

Man snakker derfor ofte om den «hvite mannen som pusher 50,» som den store synderen. Det er jeg uenig i.

Vi må sørge for at alle har de samme forutsetningene og mulighetene for å lykkes. Likevel må vi ikke svartmale hvite menn som pusher 50, for å gi muligheter til andre.

Kvotering er ikke veien

Likestilling handler om å bli sett på som likeverdig, og at man har samme muligheter. Man skal bedømmes ut ifra sine kvalifikasjoner, ikke sitt kjønn. Likestilling handler ikke om at man skal bli kvotert inn. Enten man er hvit kvinne som pusher 50, eller utenlandsk kvinne som så vidt pusher 30.

En stilling man er kvotert inn til, er en stilling som ikke er fortjent. Det er en stilling som du har fått for å fylle opp «kravene» som bedriften har. Du vil dermed aldri vite med sikkerhet om det var kompetansen din eller kjønnet ditt som avgjorde at du ble ansatt, så lenge en bedrift har kvotering.

Ulik prioritering

De siste årene har det vært debatt rundt kvinner i lederroller. At det er for få av dem i Norge, og at næringslivet er dominert av menn. I stedet for å se på årsakene stempler man mennene i disse stillingene som synderne. Det mener jeg er feil. For vi vet at kvinnene i arbeidslivet er dyktige.

Det man derimot ser, er at mange faller fra etter at de får barn og familie. Mange velger å prioritere familien fremfor å satse på karrieren. Det viser blant annet en svensk studie fra 2017.

Den samme studien viser at dersom det bare var kvalifikasjonene det sto på, så var kvinnene langt mer kvalifiserte for toppstillingene enn mennene. Likevel er det barn og fødsler som ofte setter en stopper for karrieren til mange kvinner.

Komplisert

Hvordan skal vi som samfunn sørge for at barn ikke blir et hinder for kvinners karrierer? Hva er det samfunnet gjør galt når det er så mange kompetente og kvalifiserte kvinner som henger etter?

Får de ikke direktørstillingene fordi de er kvinner eller fordi de ikke er kompetente nok? Jeg tror svaret kan ligge et sted midt imellom. Men ene og alene å skylde på den hvite mannen som pusher 50, er feil. For den hvite mannen som pusher 50, er en ganske stor andel av den norske befolkningen. Mange av disse har jobbet knallhardt for å komme dit de er i dag.

Hvit eller brun

Etter min mening bør det ikke ha noe å si om du er en hvit mann eller en brun dame. Det bør ikke ha noe å si om du pusher 50 eller 30. Det er dine kvalifikasjoner som skal telle.

Vi må skape et arbeidsmarked hvor du kan få direktørstillingen uavhengig om du heter Arne eller Erna. Men for å komme dit må vi sørge for at flere kvinner får kompetansen og viljen til å få stillingene. Det trenger ikke gå på bekostning av hvite menn som pusher 50.

Gi plass til alle

Jeg er en brun jente som ikke engang pusher 20. Selv velger jeg å bruke min stemme til å tale for likestilling i arbeidslivet, men samtidig tale mot kvotering og diskriminering av kjønn.

Det trenger ikke være enten eller. Det trenger ikke være slik at «verden styres av noen hvite menn som pusher 50», slik Karpe synger. Vi må finne en måte å inkludere alle på, uten å ekskludere noen.

