Siri Heimdal Knudsen (17) Leder, Kristiansand Unge Høyre

Høyres landsmøte, partiets høyeste organ, bestemte søndag at partiet skal starte en ny debatt om Norges forhold til Europa. På bildet er innleggsforfatter Siri Heimdal Knudsen på talerstolen.

Klimakrisen og et nytt Europa fortjener en ny EU-debatt.

I helgen vedtok Høyres landsmøte å starte en ny EU-debatt og jobbe for at Norge skal bli medlem. FNs nye klimarapport sier at vi har tre år på å snu trenden og få klimagassutslippene ned. Og det viktigste klimatiltaket vi har, er EU.

Nye premisser

Klimakrisen er satt i et helt nytt perspektiv etter den skremmende rapporten. Om tre år må klimagassutslippene stupe, men Norge klarer det ikke alene. Det skjer heller ikke ved å skru av oljekranen i morgen, dusje i kaldt vann eller sykle til jobb hver dag.

Men hvis vi samarbeider på kryss og tvers av geografiske grenser og nasjonaliteter, tror jeg vi løser klimakrisen. Derfor er EU et klimatiltak.

Samtidig som vi er midt i en klimakrise, foregår en brutal krig på vårt eget kontinent. Vi kan ikke diskutere norsk EU-medlemskap på samme premisser som for fem uker siden.

Grenseløse løsninger

Partier som Senterpartiet får debatten til å handle om valuta. Jeg mener det nå handler om å stå opp for liberale demokratier, frihandel og fred. Fra én dag til en annen tar tusenvis av mennesker i Ukraina kampen for friheter vi andre kan ta for gitt.

I dag er vi vitne til en ny dimensjon av klimakrisen, men også et nytt Europa. Vi kan ikke stå på sidelinjen når EUs statsledere diskuterer nye sanksjoner, nye klimatiltak og hvordan vi skal bevare fred i Europa. Norge bør ha en stemme rundt bordet – fullt medlemskap i EU.

Grenseløse utfordringer som krig og klima krever grenseløse løsninger.

