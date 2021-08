I mitt hjem er det to fedre

Vi må åpne øynene og inkludere alle. Det finnes flere typer foresatte, skriver Selma Jenvin-Steinsvåg.

Kan vi slutte å omtale foresatte kun som «mor og far»?

På skolen var det mamma eller pappa vi skulle synge for. På håndballbanen var det enten mor eller far som skulle sitte på tribunen og heie. På TV og radio ble foreldre omtalt som mamma og pappa eller mor og far.

Men hjemme i mitt hus fantes ikke det. Hjemme i flere andres hus finnes det heller ikke.

Foreldre blir som regel omtalt som mor og far eller mamma og pappa. Jeg sier ikke at dette er feil, men det finnes flere typer foresatte. Jeg er en 15 år gammel jente med to homofile fedre.

Må inkludere alle

Det er kanskje uvant at det ikke er en kvinne og en mann som sitter ved siden av deg på foreldremøte eller på tribunen, men vi er i 2021. Vi må åpne øynene og inkludere alle.

I mitt hjem er det to fedre. I andres hjem er det kanskje to mødre. I et annet hjem igjen er det kanskje besteforeldre, en tante eller fosterforeldre som er foresatte.

Og derfor blir det feil å omtale foresatte kun som mamma og pappa.

Du som lærer, medforelder, journalist eller trener. Du som snakker om og til foresatte. Kan du bruke begrepet «foresatte» om akkurat det, foresatte? Da hadde ikke jeg følt meg utelatt som liten, og da inkluderer vi alle.

