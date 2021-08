Senke stemmerettsalderen? Om noe bør den heves!

Knut Skaug Haraldsen (20) Student, NTNU

Jeg har dessverre ikke tro på at de fleste 16-åringers kritiske sans har sjans mot billig retorikk med høy patos, skriver Knut Skaug Haraldsen (20).

16-åringer bør hverken kunne stemme eller ta fillers.

I et innlegg om å senke stemmerettsalderen skriver Sofie Sinnes (15) at det er teit at fillers (kosmetisk behandling i sprøyteform) har høyere prioritet enn klimaangst, ettersom førstnevnte har 16-årsgrense.

Jeg synes fillers er teit på generelt grunnlag, men det har uansett ingenting med saken å gjøre, ei har klimaangst det.

Det er riktig at myndighetene mener det er greit at 16-åringer kan betale skatt og ta fillers. Men myndighetene mener også at de ikke burde få kjøre bil, og at det er uforsvarlig å la 18-åringer kjøpe sprit. Det er ingen automatikk i at klimakrisen betyr at det er fornuftig å la 16-åringer stemme.

Kritisk sans og retorikk

Når man stemmer, bør det ideelt sett være et nøye gjennomtenkt valg. Det er veldig bra om 15- og 16-åringer interesserer seg for politikk slik Sinnes gjør, men de har også godt av å vente litt før de må avgjøre hvem som skal få deres stemme.

Å begynne å orientere seg i det politiske landskapet som ung syntes i alle fall jeg var veldig utfordrende, og jeg hadde liten til ingen forståelse av hva partiene faktisk sto for utenom enkle slagord på plakater.

Jeg har dessverre ikke tro på at de fleste 16-åringers kritiske sans har sjans mot billig retorikk med høy patos som de blir bombardert med fra politiske reklamer.

Ansvar vs. engasjement

Egentlig har jeg begrenset tro på at 18-åringer har sjans også, men vi får i første omgang nøye oss med å la være å senke alderen før vi vurderer å heve den. Det later forresten til å være flere som vil heve enn senke stemmerettsalderen, ifølge en undersøkelse gjort av Respons analyse i 2019.

I bunn og grunn synes jeg det er uforsvarlig å la 16-åringer stemme, og jeg er åpen for at det egentlig er uansvarlig å la 18-åringer stemme også.

Stemmeretten er et privilegium som bærer med seg et stort ansvar. At mange unge har et samfunnsengasjement, er udelt positivt. Men engasjement medfører ikke nødvendigvis ansvarlighet.

