Støre og Vedum har sviktet klimastreikerne

Simen Bondevik (21) Leder, Unge Sentrum

Det Støre (t.v.) og Vedum (t.h) har presentert gjennom regjeringsplattformen, er altfor dårlig, skriver Simen Bondevik.

Regjeringsplattformen som ble lagt frem onsdag, slår fast at en skal fortsette å bore etter olje- og gass på norsk sokkel i all overskuelig fremtid. Det er et svik mot klimastreikerne.

Jeg ønsket meg en ny regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister. Solberg-regjeringen har de siste åtte årene ikke tatt klimakrisen på alvor og åpnet rekordmange nye oljefelt.

Under valgkampen lovte Støre at han skulle bli en klimaforkjemper som statsminister, og Vedum lovte at han skulle jobbe aktivt for å få ned utslippene.

Men det Vedum og Støre har presentert gjennom regjeringsplattformen, er altfor dårlig. Jeg er skikkelig skuffet.

Lytter ikke

I Hurdalsplattformen slår de fast at norsk petroleumsindustri «skal utvikles, ikke avvikles (...) Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.»

Dette er ikke bare et svik mot klimastreikerne, men også i strid med anbefalingene fra FNs generalsekretær. Han mener alle land må slutte å lete etter kull, olje og gass for å stoppe klimakrisen. Hvorfor lytter ikke Støre og Vedum?

En kan spørre seg hva slags forskning og øvrig beslutningsgrunnlag Støre og Vedum legger til grunn for klimapolitikken de nå vil føre. FNs klimapanels hovedrapport som kom i høst, viser en økning i ekstremvær over hele kloden.

Rapporten viser at hetebølgene blir sterkere, regnskyllene mer intense og orkanene kraftigere. I tillegg er koblingen mellom ekstremvær og klimaendringene tydeligere enn noen gang.

Lytte til FN

Den samme rapporten viser også at det fortsatt er mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Men da trenger vi en offensiv klima- og miljøpolitikk nå.

Jonas Gahr Støre blir ikke den klimastatsministeren Norge hadde trengt

Her leverer dessverre ikke den nye regjeringsplattformen. For å lykkes med den grønne omstillingen burde vi lyttet til FN og klimastreikerne.

Vi trenger full stans i all ny oljeleting og en sluttdato for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Vi må gradvis fase ut olje og gass gjennom en 15-årsperiode og satse på fornybar energi i stedet.

Den nye regjeringen hadde nå en unik mulighet til å gå foran i det grønne skiftet. Det ville stått i sterk kontrast til åtte oljegrå år med Solberg-regjeringen.

Men med bakgrunn i den nye regjeringsplattformen kan vi slå fast to ting: Dette blir ikke en grønn regjering, og Jonas Gahr Støre blir ikke den klimastatsministeren Norge hadde trengt.

