Noe er galt med ruspolitikken

Norge fører den strengeste ruspolitikken i hele Europa, og myndighetene vil begrense bruken av rusmidler utenfor helsevesenet ved å forby bruk, besittelse, kjøp og salg av narkotiske stoffer.

Selv om vi har innført en streng narkotikalovgivning, har likevel Norge et høyt antall overdosedødsfall årlig, sammenlignet med andre europeiske land.

Om denne strenge politikken vi fører virkelig hadde fungert, ville ikke vi da også ha vært det landet i Europa med færrest overdosedødsfall?

Får ikke hjelpen de har krav på

Jeg mener at det er mange her i Norge som ikke får den hjelpen de har krav og rett på, det er til og med mange som ikke får den hjelpen de ber om.

Menneskene som blir tatt med narkotika, unge som gamle, får aldri et tilbud om hjelp. De narkomane er blant de mest sårbare i samfunnet, men i stedet for å gi dem den rehabiliteringen og behandlingen de trenger, kaster vi dem i fengsel.

Faktisk er det så stor sjanse for at de menneskene som sitter på rusdommer i fengsel, begynner med narkotika igjen etter løslatelse, at det er egne tiltakspakker for å forhindre at de tar overdose etter at tiden er ferdig sonet.

Jeg mener derfor at vår strenge narkotikalovgivning rett og slett tar livet av flere narkomane årlig.

Kastet inn på en kald celle

Hvem som helst kan bli narkomane. Alle mennesker har ulike former for sårbarhet, og hvem som helst kan falle utenfor.

Hadde det ikke da vært godt å tenke på at man har et sterkt sikkerhetsnett av hjelp, omsorg, behandling og rehabilitering å falle tilbake på, istedenfor for å bli slengt inn på en kald, hjerteløs fengselscelle?

Jeg vet i alle fall at det er dette jeg ville ha ønsket for meg selv, mine venner og min familie, og jeg kan ikke tenke meg at det er noen som vil si imot meg.

Trenger ny lovgivning

Konklusjonen må være at Norges ruspolitikk ikke fungerer og at det er noe som må endres. Jeg vil oppfordre politikerne til å endre denne lovgivningen.

Jeg mener at når mennesker blir tatt med narkotika, så skal de først og fremst få et tilbud om hjelp - ikke fengselsstraff.

Vi kan tydelig se at det å bure de narkomane inne ikke har noen effekt. Mye av skattebetalernes penger går med på å bure disse sårbare menneskene bak jernmurer. Og jeg vet selv at jeg heller ville ha betalt for at et menneske skal få det bra igjen, istedet for at mine penger skal brukes på å bure de inne. Noe som tar livet av dem.

