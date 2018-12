Et år etter #metoo: Problemet med Harvey Weinstein var ikke at han ordla seg klønete på julebord

Jeg er ung og ny i arbeidslivet og er alltid blitt behandlet pent av mannlige kolleger. Men det har skjedd at noen blir nervøs for å si eller gjøre noe feil. Da hender det at de dekker over engstelsen med humor og ironi.

En klassiker er å avslutte en hyggelig setning med «Eller, kan jeg si det? Det er vel ikke «#metoo, hehe?».

Sliter ut begrepet

Jeg er av typen som synes det meste kan tulles med, om det gjøres på en smart måte. Men å tulle med seksuell trakassering og overgrep er å spille i en høy liga.

Jeg er redd for at vi ufarliggjør kampanjen hvis vi ikke orker å forholde oss til hva den egentlig betyr. Å bruke #metoo som en artig frase er litt som når 14 år gamle venninner sier at de elsker hverandre på Snapchat. Vi sliter ut et begrep som rommer så mye viktig, og så står det igjen som noe vi bare ler litt av.

Og er ikke disse halvdårlige vitsene med på å bagatellisere betydningen av kampanjen? Litt som å si at det som kom frem under #metoo, var et par hårsåre tweets, når vi i realiteten snakker om alt fra psykiske til fysiske overgrep?

Hvis du har det alvoret i tankene, så er det kanskje ikke så naturlig å lire av seg en #metoo-spøk før velkomstdrinken?

Hva vi sier betyr noe

Hvordan vi snakker om #metoo har noe å si. Vi skal absolutt diskutere og problematisere det. Det er kjempeviktig. Og det er kjempevanskelig.

Men vi skal også prøve å huske på hva det er vi har lyst til at det skal stå igjen som.

Så neste gang du blir redd for å si noe feil til en kollega, kanskje du bare skal være ærlig om at du er redd for å tråkke feil noen ganger?

Så kan vi overlate standupen til noen som kan det.

