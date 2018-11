Kjære Agnes Nordvik. Jeg leste ditt innlegg på Si ;D om «gamliser» som er moralpoliti.

Du peker på at stadig færre unge skiller mellom sj- og kj-lyd, og du har vel rett i det.

Jeg vet ikke hvor mange eldre du har møtt i kommentarfeltet som klager og har vært sinte.

Jeg selv har passert 70 og må vel innse at jeg er i kategorien «gamlis», og jeg reagerer når jeg hører ungdom, snart voksne, skal ha «sjøttmiddag» eller spise «sjylling», men ikke fordi jeg er sint.

Privat

Jeg er mer nysgjerrig på om de unge faktisk utmerket godt klarer å si «kjøtt» og «kylling» på gamlemåten, eller om de faktisk har slitt med å få til den «riktige» lyden og til slutt gitt opp.

Dersom mange i den yngre generasjonen synes det er greit, og kanskje kult, å snakke med hysj-lyd til tross for at de behersker kj-uttale, så dem om det.

Men jeg mistenker at forklaringen i de fleste tilfellene er at unge, da de begynte å snakke, aldri fikk til kj-lyden og aldri ble vist hvordan de skulle «knekke koden».

Kanskje maste foreldrene på dem, men det hjalp ikke.

Forklaringene kan være mange. Det er ikke sikkert at barnet hører/oppfatter lyden ordentlig, eller at det klarer å omgjøre lyden til riktig plassering av tungen. Her overlater jeg til fagpersoner å gå i detalj.

Koden, som jeg lærte av en logoped da jeg var under utdanning, er ganske enkel:

Prøv å si «hi-hi» og finn ut hvordan tungen er plassert (spissen bør være bak tennene i underkjeven).

I det man sier «hi-hi» og låser tungespissen til tennene, tvinger man seg selv til å skulle si kylling: «hi-hi-hylling, hi-hi-kylling».

Det er flere unge voksne som har sagt at det gikk et lys opp for dem: «Hvorfor har ingen forklart meg dette før?».

Om noen likevel holder fast på sj-varianten, lar jeg meg hverken hisse opp eller irritere. Når dette er sagt, er jeg helt enig i de tre punktene i innlegget ditt, men jeg synes ikke at vanskeligheter med uttale av kylling, kjole, kirke og kjøtt egentlig har noe med naturlig språkutvikling å gjøre.

Men jeg blir ikke overrasket om noen sier seg uenig i det.

