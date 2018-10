Til våren er jeg russ. Jeg burde for lengst ha spurt alle mine venner på Facebook om de vil kjøpe doruller av meg. Eller kanskje sokker? Eller skal jeg gå for kakebokser?

Som tredjeklassing er jeg egentlig altfor sent ute, men det er ikke så farlig. Jeg trenger nemlig ikke pengene, for jeg har ingen planer om å bruke dem.

Privat

Unødvendig pengebruk

Jeg mener at russetiden slik den har utviklet seg, ikke kan fortsette. Russetiden bør være en feiring av at man er ferdig med 13 års skolegang. Nå er det en måned med fyll, fest, gruppepress, sosial ekskludering og unødvendig pengebruk.

Dessuten varer den ikke i en måned, men hele tre år. Da jeg startet i første klasse, begynte den paniske jakten etter den riktige bussgjengen. Allerede den første uken hadde folk begynt å krangle, og gjenger ble oppløst. Etter en måned eller to lå hovedfokuset på å få økonomien på beina.

Det er flere aktører som henvender seg til kommende russ, blant annet for å selge dopapir, sokker eller kakebokser. Jeg lar meg fascinere av alle som selger dopapir. Hvor mange doruller må selges for å kjøpe en russebuss? Hvor mye dopapir trenger folk i Norge? Jeg lurer på hvor mye dopapir som står igjen i foreldrenes kjeller.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Tjener seg rike på dårlig selvtillit

Det konstante jaget fortsetter i andreklasse, med logoplanlegging og bestilling av hettegensere. Bak det hele står en industri som trekker i trådene og tjener penger på ungdommers dårlige selvtillit.

Det er nemlig ikke bare snakk om å tjene penger på russedress lenger. Russetiden er styrt av et velsmurt maskineri som alltid finner noe nytt de kan overbevise en stakkars russ om at er helt nødvendig å ha for å henge med. Det er uforståelig for meg at vi ungdommer lar denne bransjen styre oss og tjene seg rike på vår feiring.

Kulturen må endres

Jeg har for lengst innsett at det ikke nytter å boikotte russetiden. Jeg har valgt å være russ, men på egne premisser. Samtidig som jeg ønsker å feire og være stolt over å ha fullført 13 års skolegang, så ønsker jeg å stille spørsmål ved hvordan feiringen foregår i dag. Det finnes så mange andre måter å feire på og ha det gøy.

Vi diskuterer stadig hvordan ungdommer blir utsatt for press på sosiale medier eller av klesbransjen. Hvordan ungdommer sammenligner seg med andre og ikke ser verdien i seg selv. Det er på tide at vi ser hva slags påvirkning russetiden har på videregående elever. Jeg har ikke så mye tro på at russetiden, slik den er, har oppstått ut av ingenting.

Vi har skapt en kultur rundt den som jeg mener vi burde endre. Vil vi virkelig fortsette slik?

