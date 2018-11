Vi berømmer serier som Skam for å vise hvor nyansert det er å være ung, og for å ta opp viktige temaer om psykisk helse. Det er likevel en side man knapt har berørt: å være ung med nedsatt funksjonsevne eller med kronisk sykdom.

Jeg er kronisk syk med den autoimmune sykdommen psoriasis, og jeg er ikke alene om det.

Tiden er overmoden for at NRK skal våge å vise vår hverdag, skildre vårt ungdomsliv og dele våre utfordringer. Vi holder ikke kortene tett til brystet, men renner heller over av historier og øyeblikk vi gjerne skulle delt.

Vi mangler rollemodeller

I organisasjoner vår, Psoriasis- og eksemforbundet Ung, møter vi hverdagen og utfordringer med kunnskap, fellesskap og vennskap. Dette er gode verktøyer å ha når utfordringene tidvis er mange.

Vi, ungdom med kronisk hudsykdom, opplever en rekke tilleggsutfordringer som vi gjerne skulle vist frem.

Vi blir beglodd, vi klør, vi kan ha det vondt, vi har perioder hvor vi ikke er så sosiale og har lett for å være innesluttet. Men vi har like lyst til å ha sunne rollemodeller å se opp til som alle andre ungdommer.

Del av vår identitet

Vi er heller ikke de eneste. Ungdommer med mange ulike diagnoser og utfordringer har sagt det samme før. Vi savner å kunne kjenne oss helt igjen i ungdomsserier.

Å være ung med en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse er en egen identitet, og det er en viktig del av oss. Når vi stadig føler at vi er unormale, annerledes og at vi er alene om å være det, hjelper det ikke engang å skru på TV-en for å slappe av.

Der er det nemlig få eller ingen karakterer vi kan speile oss i, som opplever de samme utfordringene vi gjør, eller som klarer å sette ord på de samme følelsene vi har.

Vi må bli normalisert

En del av å kjempe for full likestilling for funksjonshemmede og kronisk syke, er også å kjempe for at vi skal være så normaliserte at vi har en naturlig plass når NRK caster en ny serie eller film.

Det hjelper ikke mye med serier som Søsken på TV 2 når dette er unntaket heller enn normalen, og når tilsvarende hos NRK er en mangelvare.

Vi ender opp med å se på serier og sammenligne oss med karakterene der med perfekt hud og et funksjonsfriskt liv.

Det totale fraværet av sunne, normale rollemodeller for unge med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser i NRK i dag er overraskende og gammeldags.

Vis vår kultur

Vår kultur er også en minoritetskultur, våre unge har også flere kulturelle tilhørigheter og våre unge skal også inkluderes.

Skal vi ikke snart se råtøff ungdom som har dysleksi, nedsatt hørsel, eksem, diabetes, stomipose, eller som sitter i en rullestol?

Vi krever at NRK skal ta ansvar og våger å vise frem vår kultur!

