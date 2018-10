I anledning TV-aksjonen og ensomhetsuken vil jeg fortelle historien om hvordan ungdomspolitikken reddet livet mitt.

Da jeg begynte på videregående var jeg allerede ensom. Nesten alle vennene mine hadde sluttet å være med meg.

Jeg satt igjen alene. Jeg fikk nye venner det første året, men følte meg ikke hjemme sammen med dem.

På fritiden satt jeg som oftest hjemme alene mens jeg ventet på at noe skulle skje. Da jeg mistet vennene jeg hadde på skolen, holdt jeg på å avslutte alt. Jeg bestemte meg for å ta et siste valg. Det valget var å melde meg inn i et ungdomsparti.

Det viste seg raskt å være den beste avgjørelsen jeg har tatt. Det var avgjørelsen som reddet meg fra meg selv.

Jeg ble fra første stund inkludert av nye mennesker jeg aldri hadde møtt før. Da jeg gikk hjem fra mitt første møte, visste jeg at det var der jeg hørte hjemme.

I løpet av det neste året var jeg med på alt av arrangementer og sosiale sammenkomster. Valgkampen i 2017 var slitsom, men samtidig den beste tiden i livet mitt.

Sommerleir og landsmøtet ga meg muligheten til å møte nye folk. Nå har jeg venner over hele landet som jeg aldri hadde møtt hvis det ikke hadde vært for mitt ungdomsparti.

For første gang føler jeg at jeg får gjort noe nyttig med livet mitt. Jeg får fremmet forslag som jeg brenner for.

Å få gjennomslag for ideer jeg selv har kommet med, overgår det meste i verden.

Gleden man får av å gjøre noe bra for samfunnet er fantastisk. At man får nye venner med på kjøpet, er fantastisk.

Ungdomspolitikken er perfekt for deg som sliter med ensomhet!

