Drøyt to måneder har gått siden det nye skoleåret begynte, og fraværsreglene er allerede under het debatt.

Her i Nordland fylke er det ikke bare å ta kjøretimer. Kjøreskolen er ofte stappfull av elever som reiser fra fjernt og nært for å ta førerkortet. Ofte går det flere uker mellom kjøretimene, og da må du nesten ta det du får.

Kent Grundstad

For kjøreskolene befinner seg i all hovedsak i byer. Dette er for å kunne lære opp elever i alt de skal kunne for å bestå førerprøven, som å kjøre i rundkjøringer, noe det ikke florerer av på bygda.

For oss som bor på bygda, uten spesielt god tilgang på kollektivtransport, er det enda viktigere å ta førerkortet for å kunne leve et fullverdig liv. Det skal ikke være nødvendig å flytte for å ta førerkortet.

Mange jobber krever førerkort

Jeg passer på fraværsprosenten min og prøver å få kjøretimer utenfor skoletid, men noen ganger er jeg nødt til å ta fri fra en skoletime. Ofte får jeg høre de samme kommentarene fra lærere: «Jeg må vel skrive fravær, selv om jeg ikke mener det er rett.» Å ta førerkortet er en viktig del av det å bli voksen.

Mange jobber krever til og med at søkeren har førerkort. Når denne viktige delen av vår fremtid ikke anses som gyldig fravær, kan kunnskapsministeren virkelig si at skolen forbereder ungdommen fullt ut på voksenlivet?

Fakta: FAKTA: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er ikke til å komme unna, at det vil være en form for fraværsregel i den videregående skolen. Likevel må vi ta elevene på alvor. Fraværsregelen er ikke perfekt. Distriktsvennlighet er et av dens store forbedringspotensialer, og her inngår også kjøretimer som gyldig fravær.

Både elevene, lærerne og kjøreskolene ser dette behovet. Da burde også de som styrer Norge, se det.

Vi skal ikke tåle alt

Det er på tide at distriktsungdommene får være med i debatten. Vi er vant med at ting ikke er enkelt. Vi er vant med at skoleveien kan være flere timer lang. Vi er vant med ikke å ha like lett tilgang til mulighetene som er servert på sølvfat i mer urbane strøk. Men bare fordi vi er vant til dette, betyr det ikke at vi skal tåle alt, og her går grensen.

Jeg håper kunnskapsministeren tar seg tid til å prøve distriktsungdommenes kjøresko. Vi skulle så gjerne brukt dem selv.

