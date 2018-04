«Stemmer du ikke ? Er du ikke frisk?» I min korte, snevre og pretensiøse tid som aktiv i politikken på venstresiden har jeg, tross nærmest å være født i går, fått bryne meg på et utvalg av politikere, aktivister og velgere på venstresiden.

I likhet med meg selv har disse menneskene funnet ut at den røde siden passer bedre for dem enn den blå.

Årsakene er tallrike og mangfoldige, men de aller fleste deler en sterk overbevisning om at de selv har rett og at de andre tar feil.

Du er i mindretall

Det virker kanskje banalt. Selvsagt stemmer man ikke for et parti hvis man ikke er grunnleggende enig med partiet. Men det handler ikke om hvor ekstremt overbevist og engasjert du ble av Audun Lysbakkens tordentale mot Regjeringen i Stortinget.

Det handler mer om hvordan du, i diskusjon med dine meningsmotstandere, fremstiller dine synspunkter.

En oppfordring til alle som er overbevist tilhenger av et politisk parti: Du er i mindretall. Ha det i bakhodet når du forklarer hvorfor alle burde mene akkurat som deg.

Det finnes flere millioner nordmenn som ikke deler din virkelighetsbeskrivelse og ikke er enig i at dine løsninger er riktige.

Så ikke fremstill det som en «no-brainer».

Bjørnar Foxy Moxy

Ja, det finnes selvsagt en del velgere som, i ulikhet med din egen vanvittige klokskap og kunnskapsrekkevidde, ikke har like gode grunner til å stemme på et parti.

For eksempel de (forhåpentlig få) som stemmer Rødt på grunn av Bjørnar Foxy Moxys hår, eller de som stemmer Frp fordi lakrispiper er favorittgodteriet.

Men ikke bruk dem til å generalisere alle dine meningsmotstandere! Det eksisterer en stor mengde folk som er minst like kunnskapsrike og reflekterte som deg selv, men som stemmer helt annerledes.

Så ikke tro at din stemme på et parti du anser som det smarteste, gjør deg smartere enn dem som stemte på noe annet.

En slik arroganse er livsfarlig, ikke bare for andres oppfatning av ditt parti, men det undergraver også den mangfoldige, argumentbaserte meningsutvekslingen som vi kan være så stolte av.

Selvsagt skal du få lov til å være helt sikker på at ditt venstresideparti er best for Norge og for verden. Men istedenfor å sette deg på din høye, moralske dromedar, kan du heller være litt raus mot høyresiden og si med respekt at du ser de har gode intensjoner, men dette er hvorfor du tror dine løsninger er bedre. Ingen liker en bedreviter.

