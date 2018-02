Å se at stadig flere engasjerer seg for klimatiltak er noe som gir meg håp for fremtiden.

Men hva om jeg fortalte deg at dette engasjementet også fører med seg store utfordringer?

Grønnvasking på Fijiøyene

La meg ta deg tilbake til 1986. Jay Westerveld hadde sneket seg inn på et hotell på Fijiøyene for å stjele noen rene håndduker da han så en plakat på veggen.

Plakaten forklarte at havet og korallrevene er viktige ressurser og at gjestene kunne minimere klimaendringene ved å bruke hånddukene sine om igjen.

Westerveld så med en gang paradokset: hotellet påstod at de var opptatt av å bevare øyas økosystem, samtidig som de utvidet store bygninger og gjorde svært lite for å redusere sin forurensning ellers.

Det var åpenbart at formålet med plakaten slett ikke var å spare miljøet, men tvert imot å spare penger samtidig som de fremstod som miljøvennlige.

Senere skrev han en artikkel om fenomenet og brukte da for første gang begrepet grønnvasking.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi kan ikke bli naive

Vi lever i en tid hvor det er større fokus på klimaendringer og miljøpolitikk enn noen gang før.

En studie fra 2015 viser at 66 prosent av forbrukere spurt på verdensbasis er villige til å betale mer for et produkt om det er bærekraftig. Dette er en fantastisk utvikling!

Likevel kan vi ikke bli naive av den grunn.

La oss vise bedriftene hvor seriøst vi tar fremtiden vår!

Når 66 prosent av et marked ønsker en bestemt egenskap ved et produkt, er det klart bedriftene ønsker å tilby nettopp dette.

Problemet er at det finnes en stor forskjell mellom det å ønske å fremstå som miljøvennlig og det faktisk å ville bli mer miljøvennlig.

Bilder av natur

Bedrifter reklamerer ofte med at de har startet et forskningsprosjekt for å redusere klimagassutslippene.

Det den vanlige forbrukeren ikke kan se, er at enkelte bedrifter kun har brukt én prosent av summen de har brukt på å promotere prosjektet på det faktiske prosjektet.

Gå inn på en hvilken som helst dagligvarebutikk, og du finner en rekke produkter som er pakket inn i brunt papir med bilder av natur.

Selv om vi tenker på dem som miljøvennlige alternativer, kan produsenten ofte ikke ha lagt inn noen som helst innsats i å gjøre produksjonen bærekraftig, men får likevel fordelen av å bli valgt over andre produkter grunnet assosiasjonene innpakningen gir oss.

Biler er ikke miljøvennlige

Her i Norge har Forbrukertilsynet lagt ned retningslinjer for bilprodusenter etter at de reklamerte med at bilene var miljøvennlige. Dette av den enkle grunn at biler ikke kan gjøre miljøet noe godt unntatt å gjøre mindre skade enn andre biler.

Å være det beste av to onder betyr ikke at bilen er miljøvennlig.

Hvorfor ser vi ikke flere eksempler på reguleringer som denne?

La oss vise bedriftene hvor seriøst vi tar fremtiden vår. Vi kan ikke risikere at ord som miljøvennlig og bærekraftig mister sin betydning.

Enkeltmenneskers ønske om å skape en bedre verden kan ikke bli markedsføringstaktikker bedrifter utnytter for å skaffe seg millioninntekter.

Det er på tide at vi ser oss rundt og retter et kritisk blikk mot det vi er aller mest positive til.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.