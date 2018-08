Etter en telefonsamtale med moren min følte jeg for å dele dette.

Hun la på med en trist stemme. Jeg ser for meg ansiktet og tårene som trillet sakte nedover kinnet hennes. Hvordan hun tørket det bort før noen la merke til det. Mamma som er så glad i meg. Smilet hennes som varmer mitt hjerte. Klemmene og kyssene som jeg raskt lengter etter.

Ting har endret seg. For jeg er en 21 år gammel gutt med utenlandsk bakgrunn. Og jeg er homofil.

Jeg skammer meg

Jeg skammer meg. Jeg føler at jeg har skuffet familien min.

Siden jeg sto frem, har familien skjøvet meg bort. Invitasjoner til familiemiddager har uteblitt.

Venner av meg har tatt avstand, de tar ikke kontakt slik som før. De tar parti med foreldrene mine som de mener at jeg har sviktet.

Men jeg spør meg selv: Hvem har jeg sviktet? Jeg har jo alltid vært meg selv.

Foreldrene mine vil at jeg skal «vende tilbake». De har forsøkt å snakke med meg om dette flere ganger, men jeg skjønner ikke hvordan det skal skje. For jeg ble ikke homofil over natten, selv om det er det de tror.

Vil bare være meg

Det har ikke vært lett å vokse opp i et religiøst hjem med en legning som i store deler av verden ses på som en sykdom eller som en forbannelse.

Å leve i skjul i 21 år har vært et skuespill jeg fortjener en Oscar-pris for. Skuespillet har jeg holdt på med siden barneskolen. Siden jeg for første gang kjente på følelsen av å like en person av samme kjønn.

Jeg vet at jeg ikke er alene om dette. Jeg håper at det kommer en dag der jeg og mange andre kan slippe å bære på så mye skam.

At jeg kan heve hodet og være stolt. At jeg kan være meg.

