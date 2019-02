Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Hva bør man gjøre med kvisene?

Hei, er det lurt å klemme kviser?

Hva bør man gjøre hvis man får kviser? Går de vekk av seg selv? Er det farlig å klemme på dem?

Gutt (14)

Det er veldig fristende å klemme på kviser, men ikke særlig lurt. Det kan gjøre mer skade enn gavn. Det kan bli sår som blir litt infiserte, og skorper som igjen er fristende å plukke på. De fleste får litt kviser, særlig i puberteten. For noen er det ikke et stort problem, mens for andre er det et stort og langvarig problem.

Daglig vask av huden med vann og eventuelt en mild såpe kan være nok for de fleste, og kvisene vil trekke seg greit tilbake av seg selv.

Holder ikke det, kan man bruke en krem/liniment som man kjøper på apoteket uten resept. Be om råd der. Man må ha litt tålmodighet og bruke slike preparater systematisk for å ha god effekt.

Hvis heller ikke det hjelper, så finnes det reseptbelagte medikamenter som fastlegen din eller hudlege kan skrive ut. Har du mye kviser, så vil jeg råde deg til å ta en prat med fastlegen om det.

Hvis du mistenker at kvisene blir verre om du spiser mye søtt, så kan du jo prøve en periode å spise mindre søtsaker.

Vennlig hilsen Anne

Hvordan samler jeg opp sæd?

Hvordan skal jeg opparbeide mest mulig sæd i perioden jeg og kjæresten er fra hverandre?

Bør jeg unngå å runke og spare på sæden? Produseres det mer og mer om jeg ikke får utløsning? Jeg har lest at det produseres mer sæd om man runker ofte?

Gutt (20)

Mengden sæd i en utløsning er om lag en teskje til en spiseskje. Det er altså ikke slik en ofte ser på porno, en voldsom sprut. Det er filmtriks.

Om du har onanert og fått flere utløsninger i løpet av kort tid, for eksempel i løpet av en dag, vil sædmengden din gradvis minke. Dette skjer fordi det tar tid for kroppen å produsere ny sæd, slik at sædlagrene dine fylles opp igjen. Etter en dag eller to er lagrene igjen fulle.

En kan ikke spare opp sæd over så lang tid. Kroppen vil også kvitte seg med eldre sæd fordi den ønsker å produsere ny fersk sæd, med levedyktige og friske sædceller.

Vennlig hilsen Anders

Reduseres sikkerheten av p-piller når man drikker?

Jeg går på p-piller. Er det farlig å drikke da?

Minsker det sikkerheten av pillene hvis jeg drikker meg full?

Jente (18)

Effekten av p-pillene påvirkes ikke av at du drikker alkohol. Hvis du skulle kaste opp innen to timer etter at du har tatt p-pillen, vil effekten være redusert, og du bør ta en ny pille.

En annen ting er jo at du lettere kan glemme å ta pillen til tiden hvis du er full. Hvis du glemmer pillen, minsker sikkerheten.

Vennlig hilsen Anne

Jeg har ingen venner, og foreldrene mine tror meg ikke

Jeg har ingen venner. Jeg har folk som sier at de er venner med meg, men jeg blir aldri invitert og aldri inkludert.

Jeg tør ikke å snakke med lærer om det. Læreren min er snill, men jeg er flau. Hver gang jeg nevner problemet, begynner andre å si at det ikke er ille eller at jeg overdriver.

Foreldrene mine tror ikke på det jeg sier. Jeg kan komme hjem og nevne at jeg ikke hadde noen å være med på skolen, men da sier de bare at det er tull. Hvorfor gjør de det? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

Gutt (15)

Det er vanskelig å være på utsiden og ikke bli inkludert. Det er også frustrerende ikke å bli hørt på når en forteller om vanskelige opplevelser.

Det at du har tatt opp temaet med foreldrene dine, sier meg at du er modig og tør å snakke om vanskelige opplevelser. Fortsett med det.

Du forteller at foreldrene dine sier det bare er tull. Det er ikke ok. Ikke å bli inkludert er din opplevelse, noe som er vanskelig for deg, og du fortjener å bli tatt på alvor.

Du spør hvorfor foreldrene dine sier det bare er tull. Kanskje fordi temaet blir vanskelig for dem å snakke om? Det at du ikke blir inkludert, vekker kanskje ubehag? Kanskje foreldrene dine tenker at «problemet» går bort om det overses?

Problemer går ikke bort om de skyves bort. Om du orker, så prøv gjerne å ta det opp med foreldrene dine igjen. Eller snakk med læreren din. Kanskje hen er en god person å snakke med, og hen kan i tillegg muligens snakke med foreldrene dine om du ønsker det.

Alle kan kjenne på flauhet ved å snakke om vanskelige temaer, men likevel er det viktig å gjøre det.

Etter du har tatt mot til deg, hoppet i det og fortalt, forsvinner mest sannsynlig den flaue følelsen. Da blir du også roligere fordi du får delt noe av det vanskelige, og kanskje kjenner du deg i tillegg mindre ensom etterpå?

Du kan også snakke med helsesykepleier på skolen eller helsepersonell på den lokale helsestasjonen for unge der du bor.

Selv om du opplever å være på utsiden – ikke gi opp, men fortsett å prøve. Som regel går det til slutt. Det finnes garantert andre på din alder på din skole som sliter med den samme opplevelsen som deg. Lykke til.

Vennlig hilsen Anders

