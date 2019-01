Forrige helg ble Humorprisen delt ut på Christiania Teater. Humor-Norge skulle hylle sine egne. Stemmene ble avlagt over nettet, og juryen kunne ikke forutse totalbildet av hvordan vinnerlisten kom til å bli. Likevel var resultatet at det ikke var en eneste kvinne som fikk en pris.

Jeg tror hverken juryen eller arrangøren hadde noen intensjon om at det skulle bli slik. Jeg kan til og med kjøpe argumentet om at de mannlige komikerne var morsommere i år. Likevel kjennes det som et slag i magen. Kvinnene er nok en gang blitt veid og funnet for lette.

Privat

Ikke kommet langt nok

I et innlegg skriver Kaja Tømmerås at vi burde unne disse talentfulle mennene prisen og heller bruke den feministiske energien ute i verden, der de virkelig brutale overgrepene mot kvinner skjer. Det er klart at veien er lang å gå internasjonalt, men likevel mener jeg denne prisen illustrerer at vi ikke kan si oss ferdige på hjemmebane ennå.

Om du ser på Rolling Stone’s liste over tidenes beste album, må du ned på 26. plass før du finner et album der en kvinne i det hele tatt er med i bandet. I filmens verden er det bare én kvinne som noensinne har vunnet Oscar for beste regi.

Også i litteraturen, nesten uavhengig av hvilket tema en kvinnelig forfatter legger opp til, ender man likevel opp med å lese teksten med «kvinnesaksbriller». Om det beskrives angst, sorg eller kjærlighet spør vi oss: «Hva sier denne boken om å være kvinne i 2019?». Det er underlig at kvinner, om de er forfattere, regissører eller komikere, alltid må dra med seg et kjønnsperspektiv, mens deres mannlige kolleger slipper.

Er menn best?

Kanskje er det sant at menn gjør det best og dermed fortjener heder. Om det er høyere ambisjoner, større selvtillit, evnen til å satse eller et større fokus, er det noe som gjør at menn oftere blir nummer én. Det er guttene som spiller i eliteserien, vi spiller i førstedivisjon. Vi er bare nesten bra nok. Gode til å være kvinner, men ikke noe mer. Om du oppnår noe stort, er det på tross av, ikke fordi, du er kvinne. Vi er lillebror som har fått være med storebror ut å leke. Vi får være glad for at vi i det hele tatt får være med, for når alt kommer til alt, blir vi aldri så sterke som storebror.

Menn har bedre forutsetninger

Det er den følelsen som hjemsøker meg, at jeg hadde hatt bedre odds hvis jeg var mann. Da symfoniorkestrene begynte med «blinde» uttaksprøver, økte sannsynligheten for at kvinne skulle bli valgt med 30 prosent. Det var ikke nok at juryen ikke skulle se kandidaten. De måtte også installere tykke tepper, for juryen var mer tilbøyelig til å velge bort en kandidat dersom de hørte klikkelyden fra høyhælte sko.

Jeg må leve med vissheten om at et mannsnavn i toppen av jobbsøknaden min kanskje kunne ført meg nærmere ansettelse. Det er vist gang på gang at de samme beskrivelsene som gir positive assosiasjoner om en mann, gir negative assosiasjoner hos en kvinne.

Alltid svakere

Jeg kommer alltid til å virke som en litt svakere lederskikkelse, fordi vi kvinner naturlig mangler alfahann-genet. Jeg uttaler meg med spinkel, skjærende kvinnerøst, og ikke en mannlig rungende bass.

Mange mener at kvinnekamp og feminisme har utspilt sin rolle, men det viser seg at vi fortsatt ikke er blitt hverandres like. Simone de Beauvoir skrev «Det annet kjønn» i 1949, men jeg føler på det samme 70 år etter. Humorprisen trekker den absurde sannheten frem i lyset: Det å være kvinne er fortsatt et handicap.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.