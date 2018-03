I historietimen lærer vi om Holocaust, nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig.

Jeg går i tredje klasse på videregående og synes det er rart at vi lærer om Holocaust i fortid, og ikke i nåtid.

Hvorfor skal vi lære om folkemord i fortiden dersom kunnskapen ikke klarer å forhindre at en ny Holocaust finner sted i dag eller i fremtiden?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg blir flau

For dessverre er det slik at folkemord finner sted, også i dag. Ghouta, et område i Syria, er et eksempel på det.

Dessverre er det slik at verden heller vil vente med å snakke om det inntil det kan omtales som «noe som har skjedd». Vi snakker i liten grad om hva vi gjør med det mens det skjer.

Europa og andre velstående vestlige land står pr. i dag som den fremste representanten for menneskerettigheter.

Hvor ble det av deres ansvar nå som det skjer store krenkelser på menneskerettighetsfeltet? Hvor er FN og verdens stormakter?

Jeg er flau over at de fleste som sitter med makt, lar være å tale om den grusomme sannheten. Jeg er flau over de store kontrastene vi opplever i verden i dag.

Syria er hardt rammet, og borgerkrigen har hittil vart i seks år. Det er like lenge som andre verdenskrig.

I Ghouta skjer det forferdelige og helt umenneskelige massakrer hver dag.

Vi ser bilder av barn som står og skriker. Skriker mot urettferdighet, skriker mot stillheten som dominerer resten av verden. Skriker for å vekke humaniteten i oss mennesker.

Jeg blir flau på vegne av oss som lever i trygghet, sikkerhet og under bra levekår, som ikke tenker på våre medmennesker som blir rammet av krig.

Jeg er et menneske

Jeg er et menneske, og jeg nekter å ignorere sannheten bare fordi det gjør vondt.

Jeg er et menneske og vil bidra til å skape fred i verden.

Jeg er et menneske, og jeg vil hjelpe gutten som står og skriker fordi hans mor ligger død under husets ruiner.

Jeg er et menneske, og jeg vil vekke humaniteten i menneskets hjerte.

Jeg vet at jeg alene ikke kan forandre noe eller hjelpe til. Men jeg vet også at man må starte et sted.

Derfor gir jeg ikke opp.

Ved å bruke hashtagen #I_am_human, kan vi vise de som lider under krigen, at vi støtter dem.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.