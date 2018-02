I Aftenposten Si ;D 21. februar skriver Mikael Stenberg fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) om hvordan han opplever det å kjøre tog. Han har rett i at det kan være stressende å kjøre med stappfulle tog i rushtiden, eller at det altfor ofte oppstår forsinkelser. Men løsningen er ikke å privatisere.

Å tro at det er NSB som er årsaken til forsinkelser blir litt for simpelt. Jernbanesektoren er stor, og når et tog blir forsinket skyldes det ofte sporene, ikke togene. Togene eies av NSB, sporene av Bane Nor.

Privat

De siste årene har Fremskrittspartiet/Høyre stykket opp Jernbane-Norge i en haug av datterdirektorater. Utbyggingen går saktere og billettprisene øker. I tillegg svekkes pensjonsrettighetene til de som jobber i jernbanen. Var det ikke slik at Høyre, Frp og Venstre lovte at de ansatte i jernbanen ikke skulle få dårligere lønns- og arbeidsforhold som følge av den såkalte jernbanereformen?

Det er ikke nytt at FpU ønsker å privatisere norsk jernbane, men det er på ingen måte den riktige løsningen. Vi trenger ikke å reise lenger enn til England for å se hva som kan skje ved en storstilt privatisering: Dyrere priser, dårligere service og flere ulykker.

Vi er enige i at noe må gjøres, med tanke på å få ned klimautslippene og gjøre togreisene mer behagelige og punktlige. Men da er svaret å styrke og modernisere NSB for fremtiden. Det burde være en selvfølge at så viktige ting som tog og jernbane eies best i fellesskap, ikke av utenlandske, private selskaper.

