8. mars var Ulrikke Falch og Kristine Ullebø blant deltagerne i Debatten på NRK. Eller som det kanskje blir husket som: tiårets oppgjør mellom instafeminisme og rosablogging.

Temaet for debatten var kroppspress og skjønnhetspress, nærmere bestemt at Norges mange rosabloggere trenger retningslinjer for markedsføring og tematikk.

Fra start til slutt kjente jeg et sterkt sinne mot Ullebøs nedlatende og hensynsløse holdning og en overveldende respekt for Falchs tålmodighet og saklighet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Anerkjente ikke problemet

Ullebø presterte å komme seg gjennom hele debatten uten i det hele tatt å adressere problemet Falch tok opp, for ikke å snakke om å anerkjenne at bloggerne er en del av problemet.

Hun oppførte seg som om dette var et personangrep på henne og ikke en debatt om usunne tendenser i en innflytelsesrik kultur.

«Skal ikke jeg få lov å være stolt av kroppen min da? Skal ikke jeg få lov til å legge ut bilder av kroppen min hvis jeg vil det?»

Du kunne blitt politiker, Ullebø, sånn som du vrir deg unna. Jo, legg ut bilder. Du skal få beholde ytringsfriheten din, som du så fint påpekte. Og du skal få være menneske uten å være feminist.

Poenget var markedsføring

For poenget var ikke at du ikke skal få være stolt av kroppen din eller skrive om hva du vil. Poenget var at måten bloggere markedsfører plastisk kirurgi, Restylane, Botox, vektkontrollprodukter, og andre verktøy i skjønnhetskassen, er skadelig.

Kroppen blir fremstilt som et oppussingsprosjekt som aldri blir bra nok.

Det er ikke vanskelig å tenke seg hva det gjør med jenter helt ned til 11–12-årsalderen å få inntrykk av at Botox og Restylane er nøkkelen til lykke og selvtilfredshet.

Dere må tenke gjennom retorikken i det dere publiserer og hva dere formidler gjennom innleggene deres, for dere har en helt enorm påvirkningskraft. Og siden dere åpenbart ikke klarer det på egen hånd, må det noen retningslinjer til.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Kanskje vil disse innleggene også interessere deg: