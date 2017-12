Kjære Nanna

Jeg er en singel jente som har et problem. Jeg debuterte seksuelt da jeg var 16 år. I periodene jeg har vært singel, har jeg møtt flere gutter og hatt flere sexpartnere. Ikke typ bare et ligg på byen, men gutter jeg har hatt noe mer sammen med. I alt har jeg ligget med 16 gutter og synes ikke det er et problem.

Likevel kjenner jeg på kritikken fra venninner og stigmaet fra et samfunn hvor kvinner med flere sexpartnere ikke blir akseptert. Jeg syns jeg har et fint sexliv, og kan godt tenke meg et nytt forhold, men innen den tid prøver jeg meg frem.

Problemet er likevel at jeg er redd for at neste kjæreste skal dømme meg for mitt antall, noe jeg syns er urimelig. I tillegg takker jeg til tider nei til sex jeg ønsker fordi jeg er redd for hva andre tenker.

Så: Hvordan unngår jeg å eventuelt diskutere min seksuelle fortid? Hvordan kan jeg være fornøyd og slutte å bry meg om hva andre tenker? Og til slutt: Hvorfor er det galt å ha hatt sex med flere?

Det er jo tross alt min seksualitet. Jeg ser på sex som noe fint mellom to mennesker, og det er like spesielt selv om det skjer med flere gutter syns jeg.

Hilsen jente (21)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære jente 21.

Tusen takk for et spennende og viktig spørsmål.

Den frustrasjonen du sitter med, er du dessverre ikke alene om. Det finnes en hel haug kjønnsdelte forventninger til seksualiteten vår som dessverre fortsetter selv om vi vet at de ikke stemmer.

Blant annet er forventningene til kvinners seksualitet mange og motstridende. Vi skal gjerne være lekne og selvsikre i sengen med masse kunnskap og teknikk, men samtidig ikke ha noe særlig erfaring eller tidligere partnere.

Monica Strømdahl

Denne hore/madonna-rollen er naturligvis umulig å fylle, og heldigvis trenger vi heller ikke å føye oss etter den. Dessverre møter jeg fortsatt mange unge som forteller at guttene får «creds» mens jentene blir stemplet som «løse» dersom man har flere sexpartnere, noe som både er diskriminerende og trist.

Vår seksuelle lyst er helt uavhengig av kjønn, og man skulle jo kunne håpe at vi 2017 er bevisst dette.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Deling opp til deg

Du forteller at du er fornøyd med ditt eget sexliv, og at du gjerne vil prøve deg frem til et eventuelt nytt forhold. Så bra for deg at du er trygg og har funnet ut av hva du selv vil!

Helt konkret tenker jeg at det er opp til deg hva du ønsker/ ikke ønsker å fortelle en ny partner om din seksuelle fortid. Vi har alle en historie, og det er ikke slik at vi automatisk må dele alt, heller ikke antall tidligere partnere.

Det er du selv som avgjør hva som er viktig for deg at partneren din vet, hva som er viktig i din historie og som du føler deg trygg på og har lyst til å dele.

Det er heller ikke slik at dette er noe alle ønsker å vite om når man går inn i et nytt forhold. Det er jo hva dere har sammen som er viktig, ikke hva man eventuelt har hatt eller gjort med andre.

Fakta: Dette er Nanna – Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og jobber som foredragsholder og terapeut i eget foretak, samt som tiltaksleder i Rosa kompetanse helse. – Hun holder jevnlig foredrag og kurs om seksualitet, og brenner for normkritisk kunnskapsformidling, inkluderende seksualundervisning og god seksuell helse for alle. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Er en styrke

Når det er sagt, så kan det være fint å snakke om hvordan man ønsker at et forhold skal være, og her er det jo ofte basert på tidligere erfaringer, men det betyr ikke at vi er forpliktet til å fortelle alt vi har gjort og med hvem.

Samtidig er det ikke slik at du trenger å være flau over din egen historie. Dersom en eventuell partner har problemer med din fortid, er det hens problem, ikke ditt.

At du har funnet ut av hva du selv vil og liker, er en styrke, og det kan du bære med stolthet!

Når det kommer til hvordan du kan slutte å bry deg om hva andre tenker, så er det ikke så lett å gi et fasitsvar, men jeg tenker at du allerede er godt på vei fordi du virker trygg i din egen seksualitet. Det er ikke noe galt å ha sex med flere, så lenge du gjør det som er riktig for deg.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Spiller ingen rolle

Det er flott at du oppdaget at sex er noe fint og at du synes det kan være like spesielt med flere. Her er vi alle forskjellige, og den eneste vi må lytte til, er oss selv.

Det kommer alltid til å finnes mennesker som vil fortelle oss at måten vi lever, tenker eller jobber på, er feil – eller at vi burde gjøre det annerledes, men heldigvis er det ingen andre enn oss selv som skal ha kontrollen over vårt eget liv.

Så lenge du lytter til dine egne grenser og følelser og tar de forholdsreglene som skal til for at du er trygg, så spillet det ingen rolle hva andre måtte mene, og det er ingen som kan fortelle deg at du burde leve på noen annen måte.

Kos deg med utforskningen,

Vennlig hilsen Nanna