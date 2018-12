Beklager, fredsprisvinnere! Beklager at den dagen i deres liv som skulle vært førsteprioritet i mange ulike aviser og på sosiale medier, forsvant.

I går ble dere tildelt Nobels fredspris. Det skulle være deres dag. Den dagen det harde arbeidet deres ble satt pris på av det norske folk.

Den dagen deres historie og budskap skulle røre og engasjere. Den dagen dere skulle lage overskrifter og være i fokus. Dessverre ble det ikke slik.

Tusenvis av klikk

Dere forsvant lenger og lenger ned i nyhetsfeeden. For det var et annet tema som overskygget alt. Et tema som får kommentarfeltene til å koke av sinte og frustrerte mennesker.

Privat

Et tema som innhenter tusenvis av klikk og oppmerksomhet: Farmen.

To av de største avisene i landet hadde i går Farmen-intrigene på forsiden. Klikk, klikk, klikk.

En dag som i går burde vært mye viktigere enn drama.

Vi elsker drama. Drama, drama, drama. Mediene er dekket av drama. Det er noe med uenigheter og krangler som gjør oss mer nysgjerrige.

Fredsprisen hadde fortjent bedre

The Kardashians er toppvalget blant serier på TV 2 sumo av en grunn.

Det er ikke til å legge skjul på at drama fører til flere klikk, men dagen i går burde ha trumfet det. Fredsprisen hadde fortjent plass på forsiden. Den burde fått langt mer oppmerksomhet enn hva den fikk.

Som 21 år gammel blogger vet hva klikk betyr, men jeg lærte ganske tidlig hva som var viktig i livet.

