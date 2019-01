Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Kjæresten min er på dating-apper

Jeg er i en konflikt med kjæresten min. Han bruker flere dating-apper, som jeg vil at han skal slette siden vi er sammen. Noen ganger føler jeg også at han liker bestevenninnen min, og ikke meg. Han er den beste på jord, men er også den verste i verden. Jeg kan ikke miste ham, for han er det viktigste i livet mitt. Hva skal jeg gjøre?

Jente (16)

Jeg tror de fleste ville blitt sjalu om kjæresten brukte dating-apper.

Litt sjalusi kan være sunt, og sjalusi er ofte en del av det å være forelsket. Det betyr mest sannsynlig at du vil gjøre det du kan for å beholde kjæresten din. Samtidig er det viktig at du setter grenser for deg selv, slik at du ikke er med på noe som føles galt. Kanskje dating-appen blir en trussel for deg fordi den skaper utrygghet?

Jeg tror mange ville reagert som deg og blitt usikker og sjalu av en kjæreste som bruker dating-apper. Da kan det dukke opp tanker om at kjæresten din egentlig vil ha andre, f.eks. bestevennen din.

Det å være kjærester handler ikke om at dere skal være enige om alt, men ha noen felles kjøreregler, slik at dere kan stole på hverandre.

Om du og kjæresten din hadde hatt en avtale om at det var greit for begge med dating-apper, hadde det vært noe annet. Men siden du ikke syns det er greit og det blir krangling, er det tydeligvis ikke ok for deg. Det er noe kjæresten din må ta innover seg.

Det er ikke urimelig i et forhold å forvente at den andre ikke flørter med andre eller er på dating-apper. Jeg har ingen fasit på hva som er rett for deg, så kanskje du kunne snakket med noen om dette, f.eks. en venn?

Du er modig som har tatt opp temaet med ham, og jeg syns du skal fortsette med det.

Det er en risiko for at mistanken din stemmer, at kjæresten din vil ha noen andre. Det er vondt å oppleve.

Samtidig er det bedre å få et ærlig svar enn å gå rundt med en konstant usikkerhet, som mest sannsynlig forsterker sjalusien din. Håper du og kjæresten din finner ut av dette.

Vennlig hilsen Anders

Kateryna Mostova / Shutterstock / NTB scanpix

Må jeg ha svømming på skolen?

Jeg liker ikke å bruke tampong, og det må jeg jo hvis jeg skal svømme på skolen. Kan ikke man ta hensyn til det?

Jente (14)

Svømming er et viktig del av kroppsøvingsfaget på skolen. Skoleeier plikter etter loven å gi elevene svømme-­ og livredningsopplæring. Svømming er noe alle elever skal ha for å lære svømmeferdigheter og livredning så de kan være trygge i, ved og på sjø og vann.

En ting er at det gir god mestringsfølelse for den enkelte å kunne svømme. I tillegg er det slik at når de aller fleste har gode svømmeferdigheter, og også kan livredning, vil mange drukningsulykker unngås.

Hvis man bruker tampong eller mensenkopp, kan man ha svømming selv om man har mensen. Om du ønsker å bruke det, bestemmer du selv.

Hvis du ikke vil bruke det, må læreren din få melding om at du ikke kan ha svømming når du har mensen, og da kan du ha en annen form for kroppsøving når de andre har svømming akkurat den uken.

Jeg håper du kan kose deg med svømming de ukene du ikke har mensen, og at du får gode ferdigheter og blir trygg i vann.

Prat gjerne med læreren hvis det ellers er noe ved svømmingen du gruer deg til, slik at læreren kan bidra til at svømmetimene gir gode opplevelser.

Vennlig hilsen Anne

Kan_chana / Shutterstock / NTB scanpix

For mye ansvar og stress!

Jeg føler at jeg må ta altfor mye ansvar for meg og lillebroren min. Han er 14 år. Jeg må passe ham hele tiden, og mamma sier jeg må tenke over at jeg er et forbilde for ham. Det blir så mye ansvar og stress, i tillegg til alt annet jeg må rekke i hverdagen. Hva kan jeg gjøre for at det blir mindre av det?

Gutt (16)

Jeg forstår deg sånn at du ikke ønsker å fjerne alt ansvar, men at du ønsker å finne en god balanse i det du har av ansvar og det du skal få gjort av dine ting.

Moren din minner deg om at du er et forbilde for broren din. Det er jo bra for ham å ha et godt forbilde, og du kjenner at dette forplikter deg. Det er bra at du strekker deg litt for å være et godt forbilde for ham, men at du trenger å passe på ham hele tiden, syns jeg er litt i overkant. Han er 14 år og bør være gammel nok til å ta mye ansvar for seg selv og sine handlinger. Moren din bør også være tydelig på at han må ta mer ansvar selv.

Jo eldre dere blir, jo mer naturlig er det at dere er likestilte. Det å ha omsorg for hverandre og bry seg om hverandre, er bra, og det må gå begge veier. Det gjelder alle i familien.

Jeg foreslår at du prater litt med moren din. Hun bør få vite hvordan du opplever det. Si noe om at du bryr deg om broren din, men at han må ta mer ansvar selv. Og det er hun som må gi ham det ansvaret.

Du har mye du skal rekke i livet ditt. Jeg håper og tror det er mye av det som er gøy. Det behøver ikke å være stress å ha mye å gjøre, bare du ikke stadig føler at du ikke rekker eller er bakpå og har dårlig samvittighet.

Det kan hjelpe å prioritere det viktigste foran det som er mindre viktig. Det må jo planlegging til for å få tid til både skole, fritidsinteresser, familieliv, plikter, avslapning og søvn. Vær bevisst på å gjøre slike prioriteringer.

På foreldrehverdag.no kan moren din også finne noen råd som kan være til nytte for henne.

Vennlig hilsen Anne

Aodaodaodaod / Shutterstock / NTB scanpix

Kan jeg få hjelp med abort?

Kjæresten min er gravid. Vi er redde for å dra til fastlegen, for man må vel innom dit før man drar til sykehuset? Alle kjenner alle der vi bor, og vi bekymrer oss for sladder. Vi vil helst ta abort et sted der ingen kjenner oss. Vi ønsker ikke bli foreldre nå. Hvor kan vi få hjelp til å ta abort? Håper dere forstår.

Gutt (18)

Dere trenger ingen henvisning fra lege for å få abort. Har kjæresten din bestemt seg for abort, kan hun ringe sykehuset direkte og bestille en time.

I Norge er det noe som kalles for fritt sykehusvalg, det vil si at du kan velge hvilket sykehus du henvender deg til. De fleste velger nærmeste lokalsykehus, men dere kan gjerne ta kontakt med et annet sykehus og reise dit om det føles tryggere.

Dersom dere har behov for å snakke med noen, kan dere snakke med både fastlege, den lokale helsestasjon for unge der dere bor eller helsesøster (om dere går på videregående).

Helsepersonell dere møter, har taushetsplikt, også fastlegen. Dere skal være trygge på at dere skal snakke fritt, åpent og få nødvendig hjelp. Taushetsplikt vil si at helsepersonell ikke har lov til å fortelle noe om dere videre, og at dere skal være sikre på at informasjonen dere oppgir, blir hos denne personen.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

