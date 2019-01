View this post on Instagram

Sponset tur/ I desember ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å dra til Dubai med en gjeng med andre influencers. Jeg gikk mye frem og tilbake med yay or ney, men til slutt endte jeg på et absolutt stort ja, og her er grunnen: Jeg har brukt ekstremt mange år på å akseptere meg for den jeg er, mye selvhat, selvskading og selvmordstanker. Gjennom år med framsnakk og gode venner har jeg aldri vært mer stolt over hva jeg har fått til med å være den jeg er for andre homofile mennesker. Etter utallige hat meldinger fra straight fremmede mennesker her på Instagram kjenner jeg det koker litt over nå. For meg er homofiles rettigheter en kampsak som jeg aldri kommer til å stoppe å jobbe for, men jeg velger å gjøre det i landet hvor det faktisk pågår, og derfor er jeg i Dubai. Jeg er homofil, jeg er ikke redd og kommer aldri til å være redd for andres holdning eller meninger, dette lærte min mamma meg som liten gutt. Og om du trodde det ikke var, eller er homofile i Dubai så kan jeg avkrefte det, jeg ble invitert ut på date i kveld, planen var å takke nei (fordi jeg synes tinder dates er kleint) men nå tror jeg faen meg jeg stikker på date jeg. Jeg kan bare snakke for meg selv, men de kvinnelige influencerene jeg reiser med finnes ikke redde for holdningene, og hadde dere vært her i stedet for bak tastaturet hvor dere slenger hat meldinger ville dere sett sterke og flotte kvinner som jobber sin kampsak. Endring ligger i å vise forskjeller, så man lærer å respektere hverandre. Norge, Singapore, Tokyo eller Dubai. Hvis vi vestlige aldri skal besøke land vi ikke er enige med, vil «steinalderen» gjenoppstå. Dubai for 4 år siden var greit, nå er det enda bedre. Fordi turismen viser hud, språk og kultur. Og slik blir vi en knyttet verden, og slik. En dag, er det kanskje lov å være meg i hele verden. Ønsk meg lykke til på date!