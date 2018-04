Israels ambassadør for Norge, Raphael Schutz, delte et Facebook-innlegg som demoniserte de 17 avdøde palestinerne som deltok på en fredelig demonstrasjon mot okkupasjonen av Gaza. De som var uenige med ham, ble anklaget for å være antisemitter og etterkommere av Quisling av ambassadøren selv i kommentarfeltet.

Grunnløse anklagelser

Det virker som Schutz er mer interessert i å fremme egne meninger enn å gjøre jobben som forventes. Dette er uprofesjonelt med tanke på hva en diplomat er. En diplomat er en nasjonal representant som er en gjest i et annet land, med ansvar for å styrke samarbeid, fremme og ivareta egen nasjons interesser. Når Israels ambassadør bruker hersketeknikker og grunnløse anklagelser når nordmenn er uenige eller uttrykker misnøye om Israel, viser det at han ikke duger i en slik rolle.

Det er forventet at diplomater holder personlige meninger privat og passer på ikke å uttrykke seg for sterkt i saker.

Risikoen er for stor når en risikerer å ødelegge diplomatiske relasjoner. Schutz skal få lov til ha sin mening, men når han jobber som en diplomat, skal diplomatiske relasjoner mellom Norge og Israel tas hensyn til og prioriteres. Det er ikke en arena for å fremme personlige meninger aggressivt bak diplomatisk immunitet.

«Quisling would be proud»

Hans forklaring etter at Dagsavisen skrev sak om hans innlegg, er nesten lik Listhaugs angående innlegget hun ikke angrer på. Begge er umulig å svelge. Han hevdet at han aldri kalte alle nordmenn for etterkommere av Quisling, men kommentarfeltet hans sier noe annet, med innhold som: «a tiny number of Norwegians were decent people», «Quisling would be proud» og «cooperated enthusiastically with the Gestapo». Merk at dette er kommentarer Schutz selv skrev.

Det handler ikke om krenkelse, men anstendighet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at en mistanke om russisk drapsforsøk i Storbritannia, er verre enn den israelske hæren som drepte 17 ubevæpnet fredelige demonstranter. Hun sa at sakene ikke kunne sammenlignes da hun ble spurt hva Norges respons på Israels handlinger var. Sakene kan sammenlignes når diplomatiske relasjoner blir truet. Den unødvendige demoniseringen av Russland styrker ikke diplomatiet, og vi trenger et bedre forhold til naboen i øst enn til Israel.

Det er et tynt grunnlag for å utvise en russisk diplomat for mistanker om russisk innblanding i drapsforsøket på Skripal. Likevel ble russeren utvist, så hvorfor kan en da ikke utvise en ambassadør som ikke bare forsvarte hjemlandets drap og drapsforsøk, men også viser forakt overfor diplomatiet?

