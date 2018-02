To av fem elever på yrkesfag fullfører ikke utdanningen innen fem år. Hvorfor er det slik? spurte Aftenposten i vår skrivekonkurranse for yrkesfagelever. Denne teksten var en av juryens favoritter.

Som elev på Teknikk og industriell produksjon (TIP) ser jeg yrkesfagelever slite på skolebenken hver dag.

Å «droppe ut» er et begrep jeg hører flere ganger i uken, og det er ofte elever i klassen som ikke er til stede i timene. Kjære politikere, dere kan hjelpe oss, og vi behøver deres hjelp.

Flere yrkesfagelever henger ikke med i de teoretiske fagene, men er utrolig flinke i de praktiske.

Det må det settes mer fokus på disse evnene, og opplæringen må tilpasses slik at hver elev opplever mestring i sin skolehverdag. Diktanalyse og Pytagoras er ikke for alle, og dette må tas mer hensyn til.

Ikke viktige nok

Jeg hører noen ganger lærere snakke om hvorfor elever som ikke liker de teoretiske fagene, heller ikke engasjerer seg i alle de praktiske fagene. Jeg har alltid vært glad i skolen, men etter et halvt år på yrkesfag, begynner jeg å forstå flere av mine medelever.

For noen av dem har hele grunnskolen vært et slit, og når de begynner på videregående, har de ti år med mange utfordringer og få opplevelser av mestring bak seg.

Motivasjonen er dermed blitt mindre og mindre, og for mange er det for sent å få praktiske fag på videregående. Derfor bør man begynne med mer tilrettelegging og et tilbud om en mer praktisk timeplan for de som sliter, allerede i grunnskolen.

Det er delte meninger i klassen min om hvordan det er å gå yrkesfag, men det er én ting vi alle er enige om: Vi føler oss ikke som «viktige» nok.

Dette kan også være en årsak til at folk mister motivasjonen og ikke fullfører.

For hvem synes vel ikke at det er mer motiverende å gjøre noe når du føler at det du gjør, er viktig? Og hvem blir ikke mindre motivert av at vennene du hadde på ungdomsskolen, ikke syns det er like kult å være med deg lenger fordi du går på yrkesfag?

Derfor må vi som samfunn, med politikere og rådgivere i spissen, setter større fokus og mer positivt lys på det.

Foreldrene sa nei

Klassen min har forståelse for at vi må ha teoretiske fag. Et ønske fra oss, som jeg vet vi ikke er alene om, er at de teoretiske fagene blir mer rettet mot de praktiske og det arbeidslivet som vi er på vei inn i.

Det er mange som ikke forstår hvorfor de skal kunne analysere et dikt når de skal bli bilmekaniker. Derfor er det lettere ikke å møte opp til de timene.

For å få til mer motivasjon må man gjøre noe med læreplanen. Jeg har lærere som forteller at de gjerne skulle tilrettelagt timene bedre, men at det er vanskelig å få til så lenge læreplanen ser ut som den gjør.

Det står jo i opplæringsloven at alle elever har krav på tilpasset opplæring, men hva hjelper dette når læreplanen gjør det vanskelig å få til?

Selv om det er ting som kan gjøres annerledes, er jeg strålende fornøyd med at vi kun er 15 elever per klasse. Det gir oss muligheten til mer hjelp, tettere oppfølging og et bedre klassemiljø.

Mitt siste ønske går til alle foreldre der ute. Dere må heie på ungdommene deres som velger å gå yrkesfag, og akseptere det valget de har tatt.

Jeg kjenner mange som gjerne ville velge yrkesfag når vi skulle begynne på videregående, men det var ikke «bra nok» for foreldrene deres.

Jeg hadde ikke valgt yrkesfag hvis ikke mine foreldre hadde støttet det fullt og helt!

