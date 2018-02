«Hvilken linje går du på?», er noe spesielt mange hører i løpet av årene på videregående. Det er alltid litt skummelt å svare, siden det virker som yrkesfag sees på som fag for de «mislykkede».

Jeg selv går på restaurant- og matfag på Rosenvilde VGS og søkte på denne linjen fordi jeg hadde lyst til det. Snittet mitt ut fra ungdomsskolen var mye høyere enn det jeg trengte å ha, som gjorde at jeg var ganske sikker på å komme inn.

Men hvorfor er snittet så mye lavere på yrkesfag? Vel, det er mange som allerede er lei av skole og teori på ungdomsskolen. De mister fokus og vil heller gjøre andre ting.

Det gir høyere fravær og dårligere prøveresultater fordi de ikke øver eller orker å følge med i timene.

Mange er nok som meg og ble lei av å sitte stille dag etter dag, bare for å forberede meg til minst tre nye år bak pulten for å lese om all slags anatomi.

Starter på ungdomsskolen

Jeg tror kanskje at det er mange som sliter på videregående fordi de har følt seg misforstått og kanskje følt seg som mislykkede på ungdomsskolen.

Det er dessverre slik at mange allerede har gitt opp videregående før de har fullført ungdomsskolen.

Mange fokuserer mer på festing, alkohol og narkotika når de kommer inn på videregående.

Jeg tror at det vi kan gjøre for å hjelpe de som ender opp med å droppe ut, er å følge bedre med på hva som skjer på ungdomsskolen. Jeg mener at det meste starter på ungdomsskolen.

De som viser svak faginteresse og som sliter litt med å følge med, burde få tettere oppfølgning på ungdomsskolen og mer hjelp slik at vi kan hindre at motivasjonen forsvinner. Jeg anbefaler fra egen erfaring at man prøver å ha andre og alternative oppgaver i de fagene som er mest pugging.

Mindre kjefting

Jeg hadde en lærer som var ekstremt opptatt av å hjelpe andre, og han prøvde alltid å hjelpe andre med å øke sin faglige kunnskap. Han var en betydelig faktor for at motivasjonen min skulle holde seg oppe.

Det som burde gjøres mindre av, er all kjeftingen enkelte elever kan få av lærere både på ungdomsskolen og videregående.

Selv har jeg hatt lærere som åpenbart ikke liker meg og som alltid finner en eller annen måte å bli sur på meg.

Jeg synes at mange lærere skal sette lærerinstruksene litt til side og ta hensyn til at det ødelegger all form for motivasjon om læreren aldri viser interesse i å ha deg som elev.

Her hjemme har jeg en mor som er lærer, og det hender hun glemmer at hun er moren min, og ikke læreren min! Jeg tror nok at det alltid vil være ungdommer som ikke orker skole og som bare dropper ut, men jeg tror vi kan endre det om vi tar tak tidligere.

