De siste ukene har vi markert både verdensdagen for psykisk helse og jentedagen. To viktige dager med mål om litt mer åpenhet og å sette viktige temaer på dagsordenen.

Likevel er det ett tema som er viktig for begge dager, men som også i år snakkes for lite om. Nemlig sosial kontroll.

Første gang jeg hørte et foredrag om sosial kontroll, forsto jeg ikke hvorfor man snakket om det.

«Det var da å dra det litt langt», tenkte jeg.

Gjør det viktigere

Jo, da, jeg har jo opplevd litt stigmatisering som kvinne. Har alltid vært feminist, trodd på like rettigheter og blitt litt ekstra irritert når ord som «kvinneyrker», «rådmann» og «helsesøster» har kommet opp.

Men at man har sosial kontroll i Norge, var litt fjernt for meg da. Så forsto jeg at det at vi tenker nettopp det – at vi har så lite kunnskap – gjør saken enda viktigere å snakke om.

Negativ sosial kontroll betyr ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

Det kan handle om begrensninger, om å bli pålagt å gjøre ting man ellers ikke ville gjort, ofte fordi man er jente.

Om å oppleve psykisk og/eller fysisk vold, for ikke å følge normene. Om å vokse opp i en nærmest parallell, og for oss fjern, virkelighet i et såpass likestilt land som Norge.

«Det går bra, du er på vei»

Mange har fått med seg «de skamløse jentene». Jenter med minoritetsbakgrunn som trosser nettopp sosial kontroll. Som vil knuse glasshuset. Som tar kampen for de mange som ikke tør. Det står det stor respekt av. Modig og tøft.

Men det får meg også til å tenke; hvorfor er dette en kamp de må ta alene? Hvorfor skal vi norske kvinner sitte og se på, mens våre kolleger, medstudenter og venninner slåss for en bedre hverdag?

Selv om noen nå har turt å bryte ut, er det mange som ikke har klart det ennå. Vi må være med å gi disse en stemme.

Vi trenger at flere snakker om det og setter lys på det helt til ingen av oss lenger kan tenke at dette ikke er relevant å snakke om i likestilte Norge.

Selv om det er skummelt å skulle være med på noe som ikke direkte angår en selv, og å komme til å fornærme mange, så er det viktig.

En klok dame sa en gang til meg: «Du kommer til å tråkke feil på veien, det må du bare regne med. Men det går bra, for du er på vei».

Ukjent farvann

Negativ sosial kontroll er noe jeg åpenbart ikke har opplevd på et personlig nivå. Jeg har aldri følt meg splittet mellom ulike kulturer.

Jeg har heller aldri følt at det er noe jeg kan snakke om, nettopp fordi det ikke er min historie å fortelle. Likevel velger jeg å gjøre det.

Jeg begir meg ut på ukjent farvann. For debatten om sosial kontroll kan ikke forbeholdes de som ikke har muligheten til å debattere sosial kontroll.

Kampen mot sosial kontroll er ikke en kvinnekamp for minoritetskvinner. Det er en kvinnekamp. Ingen er fri før alle er fri.

