Hilsen fra en bortskjemt drittunge | Mari Qviller

Jeg går på videregående, på en linje som interesserer meg og som gjør at det er en fryd å pendle en time hver vei for å komme meg til og fra skolen. Lærerne mine bryr seg om meg og utdanningen min og ser og respekterer meg som enkeltindivid.

Nok fritid

Selv om jeg har varierende resultater, er hverken jeg eller noen andre bekymret for om jeg stryker i noen fag. Klassekameratene ser meg, gir meg plass, inkluderer meg og de bryr seg.

Foreldrene mine tjener bra. Selv om jeg er bevisst på pengebruk, så ruinerer jeg ingen av å spise sushi fra egen lommebok opptil flere ganger i uken.

Jeg har til og med jobb. Jeg er blitt ansatt av en arbeidsgiver med ordentlig arbeidsavtale og tjener egne penger jeg kan skjemme meg selv bort med.

Jeg kan drive med de tingene som interesserer meg, og har tilgang på både utstyr, organisasjoner og aktiviteter jeg kan sette av tid til eller kaste bort tiden min på.

Samtidig har jeg nok fritid til å være der det skjer, og opplever de kule festene og kveldene med venner.

Holdningene er problemet

Jeg lever i et land der kvinner, som meg selv, ikke blir forventes å få barn eller være hjemmeværende, og jeg har nesten like gode forutsetninger for å bli det jeg vil som hvilken som helst mann.

Det er folks holdninger, og ikke det juridiske i landet jeg bor i, som er i veien for likestillingen.

Og hvis jeg vil kan jeg kjempe og rope og marsjere for å få de rettighetene jeg vil ha, og delta i politiske og politisk uavhengige organisasjoner for læringens del eller for å kjempe for de tingene jeg tror på.

Jeg kan elske den jeg vil. Jeg som jente kan elske den jenta jeg vil, eller hva det nå enn skulle være, uten problem.

Jeg har aldri opplevd det som et problem. Mer som en berikelse og et privilegium, fordi jeg har lært av det, og jeg er så glad.

Nesten lykkelig

Jeg er jente, homofil og tenåring. Jeg passer ikke inn i skjønnhetsidealene til samfunnet, eller noen av de andre idealene samfunnet har lagt på sånne som meg.

Men ingen bryr seg, det er faktisk ingen som blunker. Jeg kan være meg selv, være stolt av meg selv, og ingen stopper meg.

Selv om Norge har sine svakheter, og livet går opp og ned, og det er en lang vei igjen før alt er som det burde, så skal jeg som sint venstrevridd feminist si med glede at jeg er så uendelig takknemlig for livet jeg har.

Så takk Norge, jeg er ikke så veldig langt fra lykkelig.