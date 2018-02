Det kongelige besøket fra England som nylig fant sted ga bitte litt liv i debatten om monarkiet. Jeg vil nå prøve å holde den gående.

Det norske monarkiet har vart lenge, men nå er det snart på tide å gjøre Kongeriket Norge om til Den demokratiske republikken Norge, med et demokratisk valgt statsoverhode, istedenfor at makten går i familien.

Privat

Kongehuset er en pengeslukende symbolsak, som altfor mange nekter å gi slipp på. Mangfoldige millioner av skattebetalernes penger blir hvert år gitt til noen som bare er blitt født. Og det blir mer og mer penger med årene. De pengene kunne heller blitt brukt til gratis tannlege, eller et bedre, og billigere kollektivtilbud i hele landet.

Prinsessens privatskole

Oslo International School er rangert som den dyreste i hele landet, og en av elevene der er vår kommende dronning.

Hvorfor skal kongefamilien bruke skattebetalernes penger på en skole de fleste bare kan drømme om gå på? Siden de har råd til det, siden de ble født til den makten de har, skal de få gå på en dyr og «bedre», privatskole.

De bruker våre penger, som vi har jobbet hardt for. Og hva får Ingrid Alexandra ut av å gå på den skolen? Ja, hun blir bedre i engelsk, men hva så?

Hun trenger ikke noe utdanning uansett, hun er født i rikdom, hun trenger ikke å jobbe en dag i livet sitt, hun er født til makten og det at den øverste lederen blir det, det er den mest udemokratiske delen av demokratiet Norge.

Hører hjemme i historien

Noe jeg ofte hører som argument mot republikk er at monarken ikke har noe makt. Og det er jo helt sant, så hvorfor i all verden skal vi da ha en? Vetoretten er den eneste makten kongen har, og den er blitt brukt to ganger. Monarkiet er også en del av Norges historie, og det er der det hører hjemme.

Monarki er et utdatert styresett, og en symbolsak for Norge som hører hjemme i historiebøkene, ikke i dagens samfunn.

På den andre siden, så vil jo en president også koste mye penger. Men penger er ikke alt. Hvorfor skal vi, i et av verdens mest velfungerende demokrati ha et statsoverhode som ikke er demokratisk valgt? Hvorfor blir ikke dette tatt opp oftere? Det er på tide å gjøre noe med det, og det er på tide å avvikle monarkiet.

