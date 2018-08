Vi må bevare matjorden. Ikke legge den under asfalt og betong | Ingrid W. Minde

Det er en skummel og paradoksal utvikling vi står overfor.

Samtidig som verdens befolkning øker kraftig, bygger vi ned god og viktig matjord i rekordfart. Norge har siden år 1999 bygget ned matjord tilsvarende Oslos areal. I resten av Europa blir matjord tilsvarende arealene til Oslo og Bergen lagt under asfalt og bygninger årlig.

Hvordan skal verdenssamfunnet klare å dekke den økende etterspørselen etter mat, om vi ikke lenger har jord å dyrke maten på?

Vi må finne gode løsninger nå, før det er for sent.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

2000 års arbeid i fare

Naturen bruker om lag 2000 år på å lage 10 cm med god matjord. Ordet matjord er den folkelige betegnelsen på dyrkbar jord med et høyt innhold av muld.

Det er det høye innholdet av muld som skiller matjord fra annen type jord.

Den lange omdannelsesprosessen gjør at vi alle bør være bekymret for dagens negative utvikling. Matjorden er ikke lett å erstatte når den først er borte. Klimatiske forhold har sitt å si for kvaliteten på matjorden.

Dessverre ligger tendensen i at det er de mest produktive områdene som blir lagt under asfalt.

Årsakene er at byene ble lagt til slike områder av hensiktsmessige grunner, men byene har siden middelalderen gjort krav på stadig mer arealer.

Må få et sterkere vern

Jeg ønsker ikke at min generasjon eller fremtidige generasjoner skal oppleve konsekvensene av manglende matjord. Derfor må vi i fellesskap finne løsninger nå. Før det er for sent.

Landbruksministeren Jon Georg Dale (Frp) ønsker seg et strengere jordvern, og hans ambisjoner er at minst mulig matjord skal omdisponeres til andre formål.

Det er ambisjoner jeg støtter fullt ut.

I dag er det bygg og infrastruktur som legger mest beslag på matjord, og der haster det å finne bedre løsninger slik at den uvurderlige matjorden ikke blir den store taperen.

Skal vi møte den voksende verdens befolkning behov for mat, må vi bevare matjorden. Ikke legge den under asfalt og betong.

Det er for sent å angre hvis matjorden forsvinner helt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.