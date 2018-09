Kroppspress er noe som alle møter i hverdagen. Men det er en gruppe i samfunnet som opplever det på en veldig «annerledes» måte. Her snakker jeg om de transkjønnede, altså de som har en annen opplevelse av sitt kjønn enn det de har blitt tildelt ved fødsel.

Forventningene til hvordan kroppen skal se ut lager en polarisering. Folk opplever seg selv derfor ofte som «for feit» eller «for tynn», når realiteten er at spekteret er mye mer nyansert. Mennesker er forskjellige, og det er ikke mulig å definere folk som enten/eller. Og ofte defineres det slik at det er to ytterpunkter, når det faktisk ikke er det.

Hvor er det enten eller?

I transdebatten er det derfor, for meg, ganske underlig å høre at en skal være enten mann eller kvinne. Spesielt hvis normene tilsier at den siden du tilhører skal definere hva du får lov til eller burde gjøre. Er du født med en manns kropp, men ønsker å gjøre ting som står utenfor den mannlige kjønnsnormen, da kan jeg godt skjønne at det kan føles klaustrofobisk. Det må være fryktelig å føle seg født i feil kropp. Men her er du faktisk ikke nødt til å være enten eller. Akkurat som «for feit» eller «for tynn» er for vagt, så blir «kvinnekropp» eller «mannekropp» for tynt for meg også. Kroppen din er det du er født med, og den er du egentlig litt «stuck» med. Den kroppen er du nødt til å ta vare på, på godt og vondt.

Noen blir født med penis, andre med vagina, og noen med ubestemmelig «kjønn». Problemet kommer når et menneske ikke får leve i samsvar med sine interesser og lyster fordi normene sier at de ikke får lov med mindre de gjennomfører en operasjon.

Mennesket burde være i fokus

La MENNESKENE her i verden gå i kjole eller dress, eller kanskje litt av begge deler? For vi er først og fremst mennesker, ikke mann eller kvinne. Vi er mennesker med en menneskekropp.

Det er ikke hvordan vi ser ut som definerer hvem vi er, men heller hva vi gjør som definerer hvem vi er.

Det vokser ikke ut en penis fordi du gjør «manneting». Det vokser derimot et menneske ut fra alt du gjør og er. Og det er mennesket som burde være i fokus, ikke utseendet.

