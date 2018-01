Som lesbisk har jeg aldri følt meg like lite verdt som nå. Takket være Normisjon

Det er med sjokk og stor sorg jeg leser om rektoren på Gjennestad videregående skole som har sagt opp jobben bare fordi han skal gifte seg en mann, ifølge NRK.

Skolen er eid av den kristne organisasjonen Normisjon, og det slår meg at regler mot ekskludering og diskriminering tydeligvis ikke gjelder for religioner.

I organisasjonens verdidokument som de ansatte må leve etter, heter det nemlig at «ekteskapet er for mann og kvinne».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gleden overskygges

Som homofil ser jeg på dette som et tilbakeslag for den tryggheten vi er i ferd med å bygge opp for homofile i Norge.

Jeg er selv lesbisk og stolt av det. Jeg har aldri tenkt at min legning vil gi meg mindre muligheter.

Til høsten har jeg søkt meg inn på folkehøyskole, og jeg har hittil gledet meg stort. Men gleden er overskygget av det jeg nå har lest.

Normisjon eier også skolen jeg søker på, og skolen krever at alle ansatte lever etter det nevnte verdidokumentet. Dokumentet sier indirekte at det ikke er greit å være homofil. Det er i hvert fall slik det føles.

Jeg har aldri følt meg så angrepet og lite verdt som nå. Jeg har hele tiden tenkt hvor heldig jeg er som er ung i dag og ikke for 20 år siden. Jeg føler alle på min alder aksepterer meg.

leungchopan / Shutterstock / NTB scanpix

Mottar støtte

I mine øyne er det ikke riktig at en kristen organisasjon forventer at ikke-religiøse skal respektere dem og være inkluderende, når de selv viser så lite medfølelse og nestekjærlighet tilbake.

Hvis jeg hadde drevet en ikke-kristen skole, er det tvilsomt at jeg med loven i hånd kunne hatt en kontrakt der det sto at kristne som er imot homofile, ikke kan få jobben. Dessverre virker det som om religiøse organisasjoner har egne regler.

Selvfølgelig kunne jeg funnet en folkehøyskole som ikke er kristen, men problemet er at nesten alle folkehøyskoler er kristne.

Hvordan kan staten bidra med så mye penger i støtte til skoler som så systematisk ekskluderer en minoritetsgruppe?

Aftenposten kjenner skribentens identitet

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.