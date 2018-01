Kjære Ruter,

Jeg skriver til dere i fortvilelse, frustrasjon og sinne. Dere har nok en gang økt prisene – denne gangen med en prisøkning på 5,2 prosent i snitt.

Jeg er student og pendler fra Bærum til Oslo i skolesammenheng. Dere skal nå ha 783 kroner i måneden for dette. Som om det ikke var dyrt nok fra før.

Hvor er et bedre studenttilbud? 783 kroner i måneden er 9386 kroner i året. Greit nok, jeg skjønner at dere må ha prisøkninger i ny og ne, men dette er ikke småpenger for en student.

Overfylt alle døgnets tider

Jeg finner det likevel svært vanskelig å forstå hva jeg egentlig betaler for. Vi blir proppet fulle av informasjon om hvorfor kollektivtransport skal være mest gunstig for miljøet og for økonomien.

Punkt én: Dersom prisøkningene fortsetter slik, vil det være rimeligere for meg å kjøre bil til skolen. Det inkluderer også parkeringsavgiften.

Punkt to: Det er på ingen måte forsvarlig å proppe busser og tog så fulle som det de er. Ta 37-bussen mot Helsfyr/Nydalen for eksempel. Den er overfylt av mennesker til alle døgnets tider.

Det gjør at det å ha en lov som gjør bruk av belte i buss påbudt, egentlig bare er idioti siden det ikke engang er nok ståplasser.

Elendig bussystem

Dere lover og lover, men vet dere – det er på ingen måte bra nok. Jeg skal nå betale 9386 kroner i året for antagelig å komme forsinket halvparten av tiden, risikere å falle i bussen eller bli rammet av at dere streiker.

Enda verre er det om du ikke er student, da er prisen for to soner 15.660 i året.

Innad i Bærum er bussystemet elendig. Jeg kan telle på én hånd de gangene 240-bussen (tidligere 761) har vært presis.

Jeg bare lurer: Hva prøver dere egentlig å oppnå? Dersom målet er å få flertallet til å velge bil fremfor kollektivt, er dere på svært god vei. Er dette virkelig det dere har å tilby?

Og ikke minst, er dette studentprisene dere har å tilby?

