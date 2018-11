Da jeg leste Agnes Nordviks innlegg om sj- og kj-lyden, ble jeg engasjert. Derfor har jeg skrevet denne teksten:

Jeg er en av gamlisene som skvetter til når du sier sjærlighet og sjole.

Jeg er så glad i det norske språket at jeg bekymrer meg når språknyanser blir borte.

Jeg bekymrer meg også, som Agnes, for at andre språk i verden skal ta for mye plass i vårt språk. Fordi jeg ser at vi kanskje mister noe på veien når vi er i språkutvikling.

Korrekthet i språk

Når jeg driver med norskopplæring i ungdomsskolen, snakker jeg ofte om at vi voksne gjerne er ute etter riktig eller gal lyd.

Vi er opptatt av om språket vi bruker, er østkant eller vestkant, av klasse, av korrekthet i språk.

Samtidig er jeg opptatt av at dere ungdommer er de som til enhver tid endrer språket vi bruker aller mest. Fordi dere bruker språket på en annen måte enn generasjonen før dere.

Først muntlig, så skriftlig. Gjennom bruk av språket bestemmer ungdommer hvordan språket skal utvikle seg.

Dere foreslår endringer – gamlisene sier nei takk.

Språk i forandring

Men noen ganger innser gamlisene at ungdommene kan ha rett. Det skjer ikke alltid uten protest og kamp, men har ofte vært veien til språklig utvikling.

Språk er ikke statisk.

Agnes, du er en av dem som bidrar til at språket vårt utvikler seg. Du kommer sannsynligvis til å få en flott jobb.

Jeg er ikke bekymret for deg. Du er ikke dum. Du trenger ikke logoped.

Jeg heier på deg nå, og jeg kommer til å heie på deg i fremtiden.