Agnes Nordvik skrev nylig om skj- og kj-lyden i Aftenposten.

Privat

Skj og kj er to uttalelser, og det må man tenke over når man snakker. Jeg vet at mange unge vet forskjellen mellom skj og kj, men ikke bryr seg. Det er synd.

Hva kjøper du hos gullsmeden?

Vi vet jo alle hva skjede betyr, ikke sant? Når du skal kjøpe noe hos gullsmeden, ville du da kjøpt skjede eller kjede?

Så har du skjære og kjære, da. Skjære er jo når du kutter noe, eller en fugl, mens kjære derimot er noe du sier til for eksempel kjæresten din.

Skyss og kyss. Når du skal ha et kyss, sier du jo ikke at du skal ha skyss, gjør du vel? Skyss betyr jo nemlig å sitte på til et sted.

Må tenke oss nøye om

Hvis man uttaler et ord som opprinnelig har kj-lyd med skj, så endrer man faktisk ordets betydning. Derfor er det viktig at dagens unge lærer seg forskjellen, i stedet for å være late og ikke gidde.

Jeg er selv ung. Jeg har lært meg forskjellen, og jeg forstår forskjellen. Jeg vil ikke at kj-lyden skal dø ut fordi noen ikke gidder å bruke litt tid på å lære seg den viktige forskjellen.

Ja, språk dør ut, men skal vi endre språket vårt og fjerne skillet mellom kj- og skj-lyden, så må vi faktisk tenke oss veldig nøye om. Da må vi bytte ut alle ord som har en annen betydning når man uttaler det med kj eller skj.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.