Kjære Rikshospitalet.

Når er jeg bra nok? Når jeg gråter hver dag, siden jeg ikke ser meg selv i speilet?

Når jeg hater å snakke offentlig i frykt for at stemmen min høres for lys ut?

Når jeg gruer meg til å gå ut av døren, å kle på meg, å møte nye folk, i frykt for at de skal mistro meg, hate meg?

Når jeg hater meg selv?

Når er jeg trans nok?

Visste ikke hva som var galt

Jeg vokste opp med en snikende anelse om at jeg var annerledes enn alle de andre jentene.

Privat

Jeg visste ikke om det var fordi jeg var barnslig eller bare rar, eller hva det enn måtte være.

Da jeg var omtrent 17, forsto jeg at det var fordi jeg ikke var en jente.

Det å innse at man er transkjønnet, er en vanskelig erkjennelse. Spesielt i tenårene, og spesielt når man i flere år har overdrevet sin egen femininitet i et forsøk på å passe inn.

For jeg visste jo ikke hva som var galt.

Jeg visste bare at jeg var ukomfortabel med et eller annet ved meg selv, så jeg tok på mer eyeliner, skjørt og høye hæler, tilpasset meg og prøvde så hardt jeg bare kunne å være jente nok. Men det var jeg ikke.

Fant nytt navn

Så jeg fant meg et nytt navn, nye pronomen, og jeg prøvde meg forsiktig frem.

Jeg må ha gått gjennom mange navn før jeg fant meg selv.

Men noe var fortsatt feil.

Jeg så meg selv i speilet og så mitt eget hode på en annens kropp. Kjønnsdysfori, heter det visst.

Og det er visst det som skal til for å få tilgang på hormonbehandling hos det eneste stedet i Norge som gir dette: Rikshospitalet.

Jeg gjorde det dere ba om. Jeg gikk til legen. Jeg ble henvist til distriktspsykiatrien.

Jeg betalte store summer for utredning der og dro tilbake til legen med en tom lommebok.

Jeg ble henvist til dere. Alt skulle endelig gå bra.

Så fikk jeg beskjeden om at henvisningen min var avvist på grunn av «ukarakteristiske symptomer».

Jeg er for feminin, ikke mann nok, ikke stereotypisk nok. Så hva skal være bra nok for dere?

Skeiv Ungdoms Amanda Anvar påpeker i anledning Transgender Day of Remembrance at hver tredje transperson har forsøkt å begå selvmord. Er det det som må til for at vi skal bli trodd?

Kjære Rikshospitalet, kjære Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Hvor mye skal jeg hate meg selv før jeg er trans nok til å få behandling?

Rikshospitalet ønsker ikke å svare på debattinnlegget.

