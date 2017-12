Flere partier på Stortinget ønsker nå å detaljstyre alle barne- og ungdomsskoler i landet. Forslaget handler i hovedsak om å innføre én time obligatorisk fysisk aktivitet hver dag på alle grunnskoler.

Jeg mener det er spesielt at flertallet i Stortingets helsekomité nå vil gjennomføre denne ordningen.

Kritisk

Utdanningsforbundet, som er lærernes øverste organisasjon og talerør i den offentlige debatten, er kritisk til den nye ordningen. I likhet med meg mener de at dette er en detaljstyring av læreres hverdag.

Hovedpremisset for hele endringen er at politikerne ønsker seg «en bedre folkehelse». Her er jeg faktisk enig i at ordningen kan hjelpe, men hvorfor ikke gå lenger? Hvorfor ikke si at alle offentlige ansatte bør ha minst en time fysisk aktivitet per dag, ellers får de sparken?

Fratas kreativ frihet

På samme måte er det nye kravet en detaljstyring av lærernes arbeidsdag og arbeidsmåte. For på samme måte som hver elev er unik, er hver lærer også det. En lærer bør ha en viss kreativ frihet.

Den nye ordningen fratar de deler av denne friheten. Det er ikke lenger på lærerne og elevens premisser at timene struktureres, men på politikernes.

Det er aldri for sent å snu, noe jeg nettopp håper alle partiene som har stemt for, gjør.

Er det noe alle ønsker seg, så er det en god folkehelse, men det får vi ikke med denne type løsning.

