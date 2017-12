5. desember skriver Oscar Husebye fra Unge Høyre at han er «bekymret» for byrådets «diskriminerende» politikk, blant annet at alle unntatt fire bydeler får gratis aktivitetsskole i 1. klasse.

De borgerlige hadde i 18 år ansvaret for utviklingen av Oslo, men resultatet var et Oslo med enorme forskjeller.

Snuoperasjonen er heldigvis i gang. Med Ap, SV og MDG i byråd får vi endelig ned forskjellene Høyresiden brukte 18 år på å skape.

Men ikke minst gjør vi det i hele byen, til gode for alle. For å få til det har det vært helt avgjørende at vi erkjenner at folk er forskjellige, at problemene og løsningene i byen vår er forskjellige, og at vi derfor ikke kan behandle alle likt.

Husebye siterer BU-lederen på Ullern når han kaller byrådets politikk for «diskriminering på sitt verste». Det er lenge siden vi har hørt et så provoserende sitat.

Alle skoler i Oslo får mer penger med et Ap/SV/MDG-byråd enn de ville gjort dersom Høyresiden hadde fortsatt. Også skolene på Oslo vest.

Samtidig er det greit å se utenfor sine egne bydelsgrenser: På Grønland vokser 60 % av barna opp i fattigdom. Søndre Nordstrand har like høy arbeidsledighet som Stavanger. Bydel Sagene har den høyeste tettheten i antall kommunale boliger.

Både i opposisjon og i regjering svikter de borgerlige på Oslos utfordringer.

I stedet for å styrke Søndre Nordstrand og Grønland med områdeløft, få ned arbeidsledighet og utjevne forskjeller slik de lovet i valgkampen, har Frp- og Høyre-regjeringen utelukkende bevilget mer penger til politi. Det viser en regjering som har mistet troen på hva oslofolk kan få til.

Vi er heller ikke helt fornøyde med dagens oslopolitikk. Men vi vet at byrådet ikke er ferdig.

Mindre forskjeller i byen vår er til det beste for alle, og det lar det store mangfoldet i Oslo skinne. Hvis ikke byrådet hadde gjort noe med forfallet de borgerlige etterlot seg i disse områdene, burde vi gått av på dagen.

