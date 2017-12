Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Zuhayr Abdi (17) fra Silsand/Oslo.

Da jeg var liten, ble jeg mobbet. Jeg led av en enorm identitetskrise. Det var uten tvil ikke lett å være eneste mørkhudede, muslim og flyktningbarn i flere mils omkrets der jeg vokste opp.

Mobbingen gikk på alt fra mellomrommet mellom fortennene til de mørke pigmentene som dekket kroppen min.

Til tross for dette forstod jeg aldri hva som «egentlig» var galt med meg.

Jeg hadde noen venner på skolen, prøvde å trives og jobbet hard med skolearbeidet. Så hardt at jeg en dag ble den beste eleven i norsk på nasjonale prøver i klassen.

Men mobbingen lot seg ikke stanse. Jeg var stygg neger, og det var visstnok vanskelig å se forskjell på meg og «en bøtte med bæsj».

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Du kan lese mer om kalenderen her. – Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til amalie.lereng@aftenposten.no.

Førte til selvhat

En dag fant jeg omsider ut hva som var galt med meg. I dusjen som 10-åring, med lyset fra badet som fikk huden min til å se enda mørkere ut, innså jeg betydningen av hudfargen min.

Tidligere forstod jeg aldri hva som gjorde at jeg var så annerledes. Ja, jeg brukte hijab, og ja, foreldrene mine var ikke etnisk norske.

Men som et lite uskyldig barn så tenker man at alle er like og at det ytre er ikke så viktig.

Den dagen i dusjen forstod jeg for alvor at jeg hadde andre forutsetninger i livet takket være hudfargen og etnisiteten min. Jeg forsto at jeg aldri kom til å bli som klassekameratene mine.

Men hva førte denne åpenbaringen til? Jo, selvhat. Jeg utviklet misnøye mot alle som så ut som meg.

Jeg hadde rett og slett ikke bra med meg selv og hvordan jeg så ut. Og jeg ville gjort alt for ikke å skille meg ut.

Jeg ble feig

Det tok flere år for meg å komme over mobbingen og rasismen jeg ble utsatt for. I håp om å bli bedre likt sa jeg meg enig at ordet «neger» egentlig ikke var noe annet enn et begrep for svarte mennesker.

Jeg ble feig og turte ikke å si imot når jeg hørte rasistiske bemerkninger. Jeg lo med.

Senere fikk jeg høre at jeg ikke var som «de andre». Jeg ble glad.

Vi lurer ofte på hvorfor mennesker med annen bakgrunn segregerer seg, hvorfor de ikke blir integrert i samfunnet.

Er det egentlig rart når man hele tiden får høre at «sånne som deg ikke bidrar til samfunnet»? At «sånne som deg er en skitten ape»?

At navnet ditt betyr stengte dører i arbeidslivet? At «sånne som deg bør pelle seg tilbake dit de kommer fra»?

Fakta: 3 kjappe med Zuhayr om jul Det fineste med desember: Hvor koselig og hyggelig tid er, både med tanke på julepynt som pryder bybildet, men også hvor glade mennesker rundt meg blir! Slik kommer jeg i julestemning: Jeg feirer ikke jul på samme måte som mange feirer, altså gudstjeneste og gudstro i fokus. For meg handler julen mer om en koselig tid på året med masse baking, se på julefilmer og kvalitetstid med venner og familie. I år ønsker jeg meg: Ikke noe spesielt egentlig!

Ikke barnas skyld

Jeg har skjønt at det ikke er barna som mobbet meg, det er noe galt med. Det er samfunnet og foreldrene.

Et barn på åtte år lærer ikke av seg selv at alle mørke mennesker ser ut som bæsj. Et barn kommer ikke med rasistiske tilnærminger uten å ha hørt det først hjemme.

Sannheten er at generasjon etter generasjon blir indoktrinert til å assosiere det mørke med stygghet og svarte mennesker som mindreverdige.

Og forandring blir dessverre ikke å skje over natten.

Jeg tror sannelig at løsningen er en kombinasjon av representasjon, forbilder og forebygging.

