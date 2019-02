Privat

Jeg er stor tilhenger av monarkiet. Selv om vi etter tirsdagens votering på Stortinget ser at kongefamilien er populær blant nordmenn, skremmer det meg at antallet som ønsker republikk, øker.

For kongefamilien er så mye mer enn en velstående familie bosatt i ett av landets flotteste bygg.

Kongefamilien har vært og er fremdeles et ansikt utad for Norge.

Uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering, står kongefamilien støtt og sørger for å representere landet på en god måte.

Gode verdier

Det er ikke til å legge skjul på at Stortinget har vært preget av en rekke skandaler gjennom årene.

Stortingspresident Tone Trøen sa det på en fin måte i sin tale under slottsmiddagen:

«Noen kongefamilier synes å gå til store anstrengelser for å dekke folkets behov for skandaler helt på egen hånd. Slik er det ikke her til lands. I et tidsmessig demokrati som vårt, er også denne oppgaven mer og mer overlatt til oss folkevalgte.»

Jeg hadde forstått ønsket om republikk dersom kongefamilien var preget av endeløs pomp og prakt, skandaler og stor distanse til folket.

Men her til lands bidrar kongefamilien til å holde politikernes føtter godt plantet på jorden. De gir folket en inkluderende og moderne konge med gode verdier å se opp til, selv når partiene står i som verst.

Kulturarv

Når samfunnet moderniseres i noe som føles som lysets hastighet, må vi ikke glemme vår historie.

Kongefamilien er et symbol på at mange år med unionstid er over, på at Norge er en selvstendig stat som valgte sin egen konge.

Vi må heller ikke glemme hvilke rolle den sterke kongefamilien har i utfordrende tider, som for eksempel under andre verdenskrig. Den gang ville kongen heller abdisere, altså si fra seg tronen, enn å utnevne Quisling til statsminister.

I fem lange år med krig, holdt Kong Haakon, vår daværende konge, motet og motstandsviljen oppe blant nordmenn.

Vi har det kanskje så godt at vi har glemt hvor mye kongefamilien har betydd for Norge.

Så jeg foreslår at de som ønsker å avskaffe monarkiet plukker opp en historiebok, før de foreslår å gi kongen sparken.

Artikkelforfatteren er medlem i Akershus Unge Høyre.

Bjørge, Stein

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.